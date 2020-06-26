祖孫3人溺斃自家後院「原因曝光」！女童溺水…媽媽、阿公跳水救人悲劇

▲女童在自家泳池中溺水，祖父、母親救人也溺斃。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）



記者王致凱／綜合報導

美國紐澤西州22日發生一起一家3口離奇溺斃案，祖孫三代竟溺斃自家泳池中，引起民眾議論。最新調查結果顯示，事發原因應是2名成年人設法救出溺水的8歲女童，但3人都不會游泳，結果竟一同溺斃在池中。

這起事件發生在紐澤西東不倫瑞克（East Brunswick），當地時間22日下午4時20分，一聲女性尖叫聲劃破寧靜社區，當地居民聽見後，紛紛撥打電話報警。

警方抵達現場，在一戶住家後院發現有3人陳屍泳池中，分別為62歲祖父巴拉特（Bharat Patel）、32歲母親妮莎（Nisha Patel），以及一名未公布姓名的8歲女童。3人經急救人員實施心肺復甦術無效，當場宣告死亡。

根據《紐約郵報》（New York Post）報導，現場鄰居證實死者之一的8歲女童名叫莎琪（Sacchi Patel）；消息人士透露，事發時8歲女童莎琪誤入1.8至2.1公尺的深水區而溺水，祖父巴拉特聽見孫女求救，立刻跳入水池中救人，卻因為不會游泳而跟著受困。

女童的母親妮莎見狀，也跟著跳入池子中，但同樣不會游泳的她，一下水就陷入掙扎。根據NBC New York報導，女童的一名阿姨在旁目睹整個經過，雖然順利將女童帶回池邊，但已經為時已晚。

鄰居透露，該家庭今年4月份才購入這套房屋，巴拉特先前還曾向鄰居表示正在整修游泳池，因此事發當天很可能是他們首次使用游泳池戲水。當局最初懷疑3人是在泳池中觸電溺斃，但目前已經排除這種可能性。

►下殺6.3折必買！sisley全能乳液狂到熱賣40年～