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逛完老街玩水！高中生內灣大橋下跳水…2人撈起時「緊抱彼此」送醫亡

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▲▼內灣吊橋下2高中生溺水身亡。（圖／記者陳凱力攝）

▲新竹2名高中生在內灣大橋跳水後失蹤，被救起時2人緊抱，送醫不治。（圖／記者陳凱力翻攝）

記者陳凱力／新竹報導

新竹縣橫山鄉內灣大橋25日下午發生一起溺斃意外，4名高中男生逛完老街後相約戲水，其中2人不幸溺水，消防員趕到現場後迅速將他們救起，只見2高中生被撈起時緊抱著彼此，經緊急送醫後皆不治死亡。

這起事件發生在25日下午2時許，事發當時警消接獲報案指稱，有4名男高中生一同在內灣橋下戲水，2名溺水。消防人員表示，溺水的2名高中生同時於下午3時4分被打撈上岸，他們被撈起時緊抱著彼此，畫面令人鼻酸，而2人緊急送醫後仍搶救不及，宣告死亡。

據了解，4名高中生來自3所不同學校，今天相約中午到內灣老街用餐，餐後其中1人提議要到內灣大橋下玩水，一開始4人只在淺灘戲水，後來其中2人越游越深消失不見。當時還有1名同學在淺灘，眼見同學溺水本來要過去救，結果差一點連自己也沉下去，後來幸運遊上岸，而救護人員到現場時出動潛水裝備找到沉在溪底的2名溺水學生，當時2人緊抱在一起。

溺水身亡的2名高中生，其中一名為東泰高中二年級的劉姓學生，另一名為仰德高中的曾姓學生，家屬已趕往醫院；另2名學生則在派出所製作筆錄，重述當時的狀況。
 

▲▼內灣吊橋下2高中生溺水身亡。（圖／記者陳凱力攝）

▲▼內灣吊橋下2高中生溺水身亡。（圖／記者陳凱力攝）

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