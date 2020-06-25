美國利用台灣激怒大陸　張榮恭：提防成為川普連任工具

▲美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

記者曾俊豪／綜合報導

解放軍軍機近期頻繁進入台灣防空識別區，對此，國民黨前副秘書長張榮恭指出，此舉是對於美國運輸機6月9日穿越台灣所做出的反制動作。他認為，台灣處在中美對抗的前沿，必須小心被美國總統川普拿來當做競選連任的工具，提防美國利用台灣激怒大陸，反而讓台灣受害。

張榮恭在接受香港《中評社》專訪時，對近期台海局勢作出上述解讀。張榮恭表示，在國際政治上，國家與國家發生對立及衝突的時候，國家領導人會得到一種正面的「聚眾效應」，所以川普升高中美對抗的舉動，可能會被他用來爭取連任。

對於美國軍機此次穿越台灣十多個縣市，張榮恭指出，台美之間現在沒有協防條約，這種做法就會引起大陸持續反制，其實不利於台灣安全。

他以大陸駐美公使李克新在2017年12月的談話為例，當時李克新說，美國軍艦抵達高雄之日，就是解放軍解放台灣之時，「從這句話來看，美國軍機若降落台灣，跟美艦抵達高雄在大陸眼中有多大差別？」

張榮恭強調，由此可見，大陸若沒有反應就變成「紙老虎」，這應該不會是大陸所願；反之，如果大陸做出強烈反應，首當其衝的是台灣自己，「所以台灣在中美對抗當中、在兩岸關係當中，必須找出最有利於台灣安全的方式，不要把自己置於中美對抗的前沿，也沒有必要自己去衝撞台海紅線。」

至於國民黨的兩岸路線，張榮恭則認為，現在是民進黨沒有取代方案，國民黨如果淡化九二共識，其他的方案何在，國民黨必須考慮黨的前途與台灣的安全。謀求和平不等於投降，找出有尊嚴的避戰之道，才是正途，九二共識就具有這種功能。