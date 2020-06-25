兩岸論述不要「九二共識」還剩下什麼　國民黨回應了

▲國民黨主席江啟臣（左二）出席改革委員會全體會議 。（資料照／記者屠惠剛攝，下同）

記者陳弘修／台北報導

國民黨改革委員會在6月19日提出兩岸論述建議書，內容包括「堅持中華民國主權、保障自由民主人權、維護台灣安全優先、創造雙贏共享繁榮」等四大支柱。

雖然當中有不少篇幅描述「九二共識」的歷史，並肯定其在維繫兩岸關係的價值與貢獻，但「沒有中華民國，就沒有兩岸共識」這段論述，隨即也被許多藍營大老批評為放棄了「九二共識」，同時也引起對岸關注，甚至有媒體報導指出，國民黨主席江啟臣並未按照《中國國民黨黨章》提出「反台獨」，也未明確表示會堅持九二共識，而這兩者正是國共互信與交往的共同政治基礎，國民黨如果不要九二共識，這個黨究竟還剩下什麼？

對此，國民黨高層25日表示，國民黨改委會已經結束、解散，改委會的兩岸論述小組建議書對於國民黨並不具約束力，只是給黨中央作為黨務再造參考之用，將該建議書當成國民黨已經定案的兩岸論述新方向，顯然是沒有了解狀況。

國民黨高層強調，兩岸政策仍然是「反對共產主義」、「反對分裂國土」，基於國父三民主義的理念，建設台灣為民有、民治、民享的社會，實現中華民國為自由、民主、均富和統一的國家。

同時，該黨務高層也引用黨章強調，「以台灣為主，對人民有利」為信念的國民黨，在反共產主義、反分裂國土之外，還負有復興中華文化、實行民主憲政、促進中華民族整體利益的使命，所以不必問沒有九二共識還剩下什麼這種問題，國民黨任重道遠，九二共識的精神與原則，扮演著穩定兩岸關係、建立初步互信的重要角色。

對於九二共識是否會繼續的問題，黨務高層人士也表示，從國民黨的角度，九二共識是基於李登輝時代「一中各表」而來，是兩岸共識或諒解的一種，所以「沒有中華民國，就沒有兩岸共識」的說法，並未牴觸「一中各表」，只要對岸正視中華民國的存在，不要處處公開否定「各表」的空間與務實性，九二共識就不會有問題。

他指出，談九二共識不應著重在它的名稱，而是它的內涵，包括原則與精神，以及背後所彰顯出的，台海雙方對於促進兩岸互信、互惠的承諾與堅持。

國民黨黨內人士則認為，中共近年逐漸片面改變九二共識的詮釋，從原本的很單純的「一個中國（各自表述）」，變成「共同努力謀求國家統一的『九二共識』」，才導致民進黨蔡英文等人有見縫插針的機會，成功地將國民黨抹紅成親共的政黨，「國民黨從1992年之後沒有變過，是中共變了，中共要趕快回到過去單純的內涵，不要加油添醋」。