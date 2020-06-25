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史上最久「連塞32小時」國5低於40公里！端午報復出遊day2　地雷大預警

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▲▼國道5號紫爆。（圖／記者葉國吏翻攝）

▲國道5號紫爆史上最久！破紀錄連32小時塞車。（圖／記者葉國吏翻攝）

記者許力方／綜合報導

端午4天連假出現報復性出遊潮，第一天各景點就擠滿人，通往宜蘭的國5車流從24日上午10時開始壅塞，有史以來連續32小時時速不到40公里，破了最高紀錄，一直到25日跨日跨夜到晚間6時開始，車速回升到50公里以上，逐漸緩解。高公局預估，國5南入夜8時後逐漸紓解，其餘路段大致順暢好走；26日連假第二日，國5南向南港至坪林路段依舊壅塞，建議用路人下午時段出發。

疫情解封後，國內面臨第一個連續假期，從24日深夜開始國道開始湧現車潮，高公局統計，25日上午壅塞路段：國1南向楊梅－新竹、彰化系統－埔鹽系統、北向圓山－五堵、國3南向土城－關西、烏日－霧峰系統、國5南向南港系統－頭城等路段；午後，壅塞路段陸續恢復正常，除國5南向坪林－頭城路段於入夜後逐漸紓解外，其餘路段大致順暢好走。

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▲▼國道塞車。（圖／翻攝高速公路1968）

▲▼國道雪隧塞車。（圖／高公局）

▲國道南向車潮大爆發！直至入夜才緩解。（圖／高公局）

高公局表示，截至下午3時，國5約2.01百萬車公里，往年約在1.58百萬車公里，顯示車流量以返鄉、出遊人潮為主 ，加上不少用路人都有塞車心理，紛紛選擇提早出門，才會導致國5從前一晚就開始塞車，其中雪隧更是連續32小時時速不到40公里，也是史上首次發生。

高公局說，相比之下，端午連假首日國5車流量已經超越今年1月24日除夕，但春節假期有7天，會分散車潮，預估國5這波車潮晚間8時左右開始紓解，西部國道則預計入夜後也會舒緩。

高公局表示，截至晚間6時，國道交通量雙向為97.8百萬車公里，預估本日交通量約120至125百萬車公里。預估26日國道雙向交通量為118百萬車公里，為年平均平日1.4倍，其中南向交通量可達62百萬車公里，為年平均平日的1.4倍，因此啟動疏導措施，7至12時國5南向高乘載管制，全天封閉國1平鎮系統及埔鹽系統南向入口、單一費率、國3新竹系統至燕巢系統單一費率再8折收費、0至5時暫停收費、開放路肩…等。

預判明日壅塞路段，將出現在國1南向楊梅-新竹系統、彰化系統-埔鹽系統、國3南向三鶯-關西、烏日-霧峰、國5南向南港系統-坪林等路段，建議南向用路人儘量於下午時段出發、北向用路人儘量於上午時段出發，節省寶貴時間。

▼高公局預估地雷路段仍有國5，提醒民眾避開車多時段。

▲▼今日國道車流仍多，並維持交通疏運措施。（圖／高公局提供）

▲▼今日國道車流仍多，並維持交通疏運措施。（圖／高公局提供）

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