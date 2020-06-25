交通量暴增3倍⋯國5已塞26小時！六大「地雷路段」下午再現另一波車潮

▲交通部長林佳龍呼籲，用路人應善用資訊平台。（圖／高公局提供）

記者李宜秦／台北報導

今（25）日是端午連假首日，交通部高公局表示，今日凌晨0到5時交通量為年平均3.4倍，國道5號自昨日上午10時起就持續壅塞至今日中午12時，研判下午國1南向楊梅至新竹系統、彰化系統至埔鹽系統、國3南向三鶯至關西、烏日至霧峰、國5南向南港系統至坪林等六大路段將出現另一波車潮。

高公局表示，昨日下午開始即出現返鄉及旅遊車潮，全日交通量為 116百萬車公里，為年平均平日(87百萬車公里)之1.33倍；本日0到5時交通量為12.5百萬車公里，為年平均平日(3.7百萬車公里)之3.4倍。截至上午12時，國道全線交通量為54.7百萬車公里，預估本日交通量為120百萬車公里。

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▲國道今日多處壅塞。（圖／高公局提供）

高公局表示，本日西部國道從6時開始，北部路段陸續出現南向車潮，主要壅塞路段為國1南向楊梅-新竹系統、彰化系統-埔鹽系統、北向圓山-五堵、國3南向土城-關西、烏日-霧峰系統、國10東向仁武-燕巢系統等路段。國5部分，自昨日上午10時開始，即湧現往宜蘭方向車潮，並持續至本日中午，造成南港系統至頭城南向路段車多壅塞情形。

高公局研判，下午南向高乘載管制於12時結束後，國1南向楊梅至新竹系統、彰化系統至埔鹽系統、國3南向三鶯至關西、烏日至霧峰、國5南向南港系統至坪林等路段將出現另一波車潮。

▲國道今日部分路段發生事故也導致壅塞。（圖／高公局提供）

高公局呼籲，民眾改搭乘公共運輸或欲開車上路之用路人避開上述路段或改走替代道路，如台61線、台9線等，並透過高速公路1968網站及App並於行駛途中收聽警廣掌握即時路況資訊，避開國道壅塞路段及時段。

另查本日上午6時09分於國3南向50.2公里內側處發生4輛小客車追撞事故，占用內線車道，於上午6時18分排除，造成後方車流回堵4公里；9時31分於國3南向38.5公里處發生2輛小客車追撞事故，占用內線車道，於上午9時53分排除，造成後方車流回堵5公里，9時05分於國1南向82.1公里處發生2輛小客車及1輛大客車追撞事故，占用外2線車道，於上午9時16分排除，造成後方車流回堵9公里。

▲▼國5往宜蘭方向彭山隧道出口坪林段。（圖／記者宋良義攝）