　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

都是報復性旅遊！車潮一路狂塞　學者：「過飽和」任何交管都無效

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼國道塞車。（圖／翻攝高速公路1968）

▲國道車潮一路塞。（圖／翻攝高速公路1968）

記者許展溢／台北報導

今（25）日是端午連假首日，但今凌晨0到5時交通量為年平均3.4倍，國道5號更是從昨天上午10點起持續壅塞到今中午，甚至現在部分國道、省道等都還在塞，引起不少民怨，高公局坦言車流量「超乎預期」。交通學者對此向《ETtoday新聞雲》表示，大家無法出國，國內旅遊多出2倍，這次交管措施完全沒效，建議之後應採車牌分流、預約上路等措施。

連假才第一天，消基會交通組副召集人李克聰說，交通量比高公局估計明顯高出很多，預估不準確，國一、國三是平日1.6倍，國五1.9倍，這兩天遠遠超過預期，高公局以平常節日實施交管措施，效果有限，更無法改善。造成塞不停關鍵是「沒辦法出國」，疫情之後報復性旅遊，比預期增加很多。

請繼續往下閱讀...

▲▼國5往宜蘭方向彭山隧道出口坪林段。（圖／記者宋良義攝）

▲國5往宜蘭方向彭山隧道出口坪林段。（圖／記者宋良義攝）

李克聰接著表示，這次碰上交通上專有名詞「過飽和車流」，也就是任何交通改善幾乎無效，因為量太大，需求超過供給，建議高公局，若持續要用原本交管措施，超過過飽和門檻基本上沒用，必須更早嚴格實施管制措施，如車流分單、雙號，預約上路、差別費率等。

對於交通部長林佳龍呼籲全民要當「聰明的用路人」、「趨吉避凶」，被批根本是卸責，李克聰說，交通部主要是希望要多留意交通資訊，有塞車就不要去，但此次連續假日很難，重申疫情過後大家都悶壞了，希望往外跑，不像過去兵分兩路，一半的人出國，因此今年不僅有回鄉車潮，還有觀光車潮，整個是多出2倍。

►過期的票券只能丟掉嗎？快來兌換東森幣復活你的錢

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來

ET快訊
辣媳端午睡覺被婆婆叫醒…火大想翻臉　下秒見「厚厚一疊」被征服
「英國海龜」爆台灣防疫超鬆散　同機女乘客打臉曝真相：亂講話！
發現20年前遺囑！樂天前會長「指定次子繼承」…長子崩潰
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

盧秀燕轟台電違法開機！ 環保署要中市府「勿過度政治操作不可自拔」

抗新冠！逾1萬名醫事、社工「取消出國」　衛福部已核准逾7千萬補助

指考點解／數甲必考10單元大公開　補教師：歷屆試題至少做5年

安平虎鯨Orca億載金城防疫隔離　可愛萌樣黃偉哲也無法招架

「英國海龜」爆台灣防疫超鬆散　同班機女客打臉曝真相：亂講話很不道德！

龍舟+蓮花+阿勃勒+虎鯨+芒果　端午連假來台南一次滿足超好玩！

堅持有症狀才採檢！指揮中心：依據紐約回台班機經驗不普篩

都是報復性旅遊！車潮一路狂塞　學者：「過飽和」任何交管都無效

今年降雨量銳減　雲林北港龍井取「午時水」更珍貴

國5「連塞29小時」還在塞！南下時速不到40km　西部路網變順暢

《我的婆婆》媳婦和婆婆開戰　劉品言狠嗆鍾欣凌：老太婆！！

衝浪神童！5歲小鮮肉不懼大海　成功「追浪」秒站起...網：太強啦

20多歲日女來台就學疑南部染疫　陳：社區感染可能性一直沒排除

楊超越「超崩壞哭腔」告別火箭少女101　淚噴「跟老闆吵架第一名」全場笑炸ＸＤ

新款5輪車？他撞重機後加速肇逃　2車合體狂冒火花...騎士：我車呢

伍佰最小粉絲！2歲萌妹在家高歌　身藏老靈魂...狂唱「Last Dance」

陸配「台灣腔」被嫌舔台、噁心 她霸氣嗆：準備融入這裡的態度

金鐘校友畢典撕演講稿、喝台啤　真白致詞嗨翻：今年畢業生超衰！

桃園翁被擋叭1下遭推倒地慘死　男辯只是拉扯...打9拳影片打臉

《我的婆婆》抓包超渣大伯劈腿　黃姵嘉衝進隔壁包廂大罵：太沒良心了！！

盧秀燕轟台電違法開機！ 環保署要中市府「勿過度政治操作不可自拔」

抗新冠！逾1萬名醫事、社工「取消出國」　衛福部已核准逾7千萬補助

指考點解／數甲必考10單元大公開　補教師：歷屆試題至少做5年

安平虎鯨Orca億載金城防疫隔離　可愛萌樣黃偉哲也無法招架

「英國海龜」爆台灣防疫超鬆散　同班機女客打臉曝真相：亂講話很不道德！

龍舟+蓮花+阿勃勒+虎鯨+芒果　端午連假來台南一次滿足超好玩！

堅持有症狀才採檢！指揮中心：依據紐約回台班機經驗不普篩

都是報復性旅遊！車潮一路狂塞　學者：「過飽和」任何交管都無效

今年降雨量銳減　雲林北港龍井取「午時水」更珍貴

國5「連塞29小時」還在塞！南下時速不到40km　西部路網變順暢

快訊／一家人趁連假到平溪瀑布玩水…20多歲的他練習浮潛竟失蹤

西甲／拉莫斯「世界波」助皇馬再登頂　19歲久保建英連過3人造2黃

德國支付巨頭Wirecard申請破產！619億財務漏洞「市值蒸發90％」股票暫停交易

感染新冠肺炎？首爾市長自曝起床「喉嚨超癢」...結果出爐嚇傻了

盧秀燕轟台電違法開機！ 環保署要中市府「勿過度政治操作不可自拔」

抗新冠！逾1萬名醫事、社工「取消出國」　衛福部已核准逾7千萬補助

中職／古林睿煬要上一軍了！　下周台南主場本季初登板

理財周刊／台幣升值兩年新高　央行有降息壓力

時速突破300km/h！90年代前期霸主KAWASAKI「ZZ-R1100」

散步叫不動！爸媽拍打基肉催促「肥肚狂抖」　網笑：好像一塊愛玉

便利商店辣妹「逆天露雪白半球」網全嗨翻：排隊再久也願意！

生活熱門新聞

快訊／再增1例境外移入！指揮中心下午2點記者會說明

日女留學生在台染疫？ICU醫：三種可能

陳時中：端午連假不鼓勵去人多地方

下載FaceApp慘了　玩家哭：被迫付650元

從英國回來　他揭台灣防疫超鬆散

端午2波變天　吳德榮曝：3天降雨增加

連假首日　有「六大地雷路段」

日本女學生「不列台灣本土病例」　莊人祥曝關鍵原因！

即／國5紫爆！　端午連假雪隧塞到凌晨

即／台灣肝病權威陳定信病逝　享壽76歲

訂70房出團前10天遭退房！旅行社傻眼

過夜炸雞鑽出加料小肉條　升等高蛋白大餐

日本女學生123名接觸者要採檢　還有7人找不到！

女兒沒畢旅他不捨！乾脆「帶妳環島」暖炸

更多熱門

相關新聞

國道多路段塞爆！國5時速不到20km

國道多路段塞爆！國5時速不到20km

今（25）日是端午連假首日，受到疫情趨緩的出遊、返鄉人潮影響，國道一早就「紫爆」，國道5號從昨日10點湧入車流，今早石碇－坪林南下路段時速不到20公里、坪林－頭城路段不到40公里。另高鐵至下午5點前均一票難求，因此宣布中午12點15分再加開1班南下列車。

連假睡覺被打擾…辣媽直播主火大想翻臉　下秒被婆婆征服

連假睡覺被打擾…辣媽直播主火大想翻臉　下秒被婆婆征服

交通量暴增3倍⋯國5已塞26小時

交通量暴增3倍⋯國5已塞26小時

本土73天爆出1例！醫揭「無症狀」關鍵：病毒從沒有消失

本土73天爆出1例！醫揭「無症狀」關鍵：病毒從沒有消失

端午連假白河警揮汗執勤守護交通安全順暢

端午連假白河警揮汗執勤守護交通安全順暢

關鍵字：

李克聰端午連假國一國五國道省道塞車高公局交通部林佳龍

讀者迴響

發燒話題

許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

愷樂救羅志祥「密謀下一步」曝光！

酷炫接瑀熙過夜全被拍！4天後「火辣正牌女友現身」

快訊／再增1例境外移入！指揮中心下午2點記者會說明

板橋妹遇襲胸壯狼　慘遭當眾扯下內衣狂毆

日女留學生在台染疫？ICU醫：三種可能

短褲妹當街遭屠殺亡！殘破身軀無力掙扎斷氣

女北捷被扯掉內衣暴打　網怒：她很勇敢

即／男在列車大喊「我要殺全車旅客！」

車位有權狀「竟要求抽籤」　管委會：住戶沒位子

周揚青毀滅信「愷樂第一時間反應」曝

基隆紅燈區「七年級辣妻」被逮求饒

KID、小鬼驚爆不合　1照片揭真相

陳時中：端午連假不鼓勵去人多地方

照片值45000　他看開罰理由傻眼

搭捷運遇到「萌系大腳交」坐隔壁

更多

最夯影音

更多
《我的婆婆》媳婦和婆婆開戰　劉品言狠嗆鍾欣凌：老太婆！！

《我的婆婆》媳婦和婆婆開戰　劉品言狠嗆鍾欣凌：老太婆！！
衝浪神童！5歲小鮮肉不懼大海　成功「追浪」秒站起...網：太強啦

衝浪神童！5歲小鮮肉不懼大海　成功「追浪」秒站起...網：太強啦

20多歲日女來台就學疑南部染疫　陳：社區感染可能性一直沒排除

20多歲日女來台就學疑南部染疫　陳：社區感染可能性一直沒排除

楊超越「超崩壞哭腔」告別火箭少女101　淚噴「跟老闆吵架第一名」全場笑炸ＸＤ

楊超越「超崩壞哭腔」告別火箭少女101　淚噴「跟老闆吵架第一名」全場笑炸ＸＤ

新款5輪車？他撞重機後加速肇逃　2車合體狂冒火花...騎士：我車呢

新款5輪車？他撞重機後加速肇逃　2車合體狂冒火花...騎士：我車呢

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面