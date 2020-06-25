都是報復性旅遊！車潮一路狂塞　學者：「過飽和」任何交管都無效

▲國道車潮一路塞。（圖／翻攝高速公路1968）

記者許展溢／台北報導

今（25）日是端午連假首日，但今凌晨0到5時交通量為年平均3.4倍，國道5號更是從昨天上午10點起持續壅塞到今中午，甚至現在部分國道、省道等都還在塞，引起不少民怨，高公局坦言車流量「超乎預期」。交通學者對此向《ETtoday新聞雲》表示，大家無法出國，國內旅遊多出2倍，這次交管措施完全沒效，建議之後應採車牌分流、預約上路等措施。

連假才第一天，消基會交通組副召集人李克聰說，交通量比高公局估計明顯高出很多，預估不準確，國一、國三是平日1.6倍，國五1.9倍，這兩天遠遠超過預期，高公局以平常節日實施交管措施，效果有限，更無法改善。造成塞不停關鍵是「沒辦法出國」，疫情之後報復性旅遊，比預期增加很多。

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▲國5往宜蘭方向彭山隧道出口坪林段。（圖／記者宋良義攝）



李克聰接著表示，這次碰上交通上專有名詞「過飽和車流」，也就是任何交通改善幾乎無效，因為量太大，需求超過供給，建議高公局，若持續要用原本交管措施，超過過飽和門檻基本上沒用，必須更早嚴格實施管制措施，如車流分單、雙號，預約上路、差別費率等。

對於交通部長林佳龍呼籲全民要當「聰明的用路人」、「趨吉避凶」，被批根本是卸責，李克聰說，交通部主要是希望要多留意交通資訊，有塞車就不要去，但此次連續假日很難，重申疫情過後大家都悶壞了，希望往外跑，不像過去兵分兩路，一半的人出國，因此今年不僅有回鄉車潮，還有觀光車潮，整個是多出2倍。

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