婆婆偷進房「奉上厚厚一疊」神展開　媳：被征服了！抱怨文萬人推爆

▲桌上擺一萬，婆婆超會擄獲媳婦的心！（圖／翻攝爆怨公社）

網搜小組／劉維榛報導

婆媳若相處融洽，家庭肯定一團和氣！ 一名人妻笑稱，日前早上睡覺，耳邊卻聽見窸窸窣窣的雜音，下秒帶有殺氣睜開眼，居然是婆婆本尊。只見長輩放了一疊千鈔，叮嚀著「帶小孩們去吃喝玩樂」，接著就快步走出去，留下愧疚的原PO直呼，「抱怨自己又不爭氣的，再次被婆婆征服！」

一名女網友在臉書《爆怨公社》透露，因本身屬於淺眠體質，一旦被吵醒便再也沒睡意了，「就是會讓我阿雜一整天！」結果，今（25）日原PO睡在婆家，半夢半醒間，耳邊傳來窸窸窣窣的聲音，竟然是婆婆進房來。

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原PO還原經過程，「我有點惱的張開眼，看是誰活膩了」，結果婆婆下秒溫柔開口，「這一萬妳拿去，連假帶小孩們去吃喝玩樂」，接著頭也不回就出去了。反應不及的原PO僵在床上，自嘲「抱怨自己又不爭氣的，再次被婆婆征服」，一邊感動喊話「媽～妳可以常來吵我睡覺沒關係！」

▲網友認為，帶婆婆一起出門更孝順！（圖／翻攝爆怨公社）



假抱怨真炫耀的文章，讓萬名網友羨慕翻了，「婆婆還缺媳婦嗎？我介紹我妹」、「妳上輩子一點拯救了台灣，所以千載難逢的好婆婆被妳遇到了」、「我也很淺眠，請問你婆婆什麼時候要來我房間」、「妳上輩子是救了婆婆嗎」、「我也要抱怨婆婆，這陣子拿2萬塊給我們讓我們裝新冷氣，就甘溫ㄟ」、「別人的婆婆總不會讓人失望」。

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