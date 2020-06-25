百萬特斯拉停路邊...雙翼險遭擊落　破壞男辯：酒醉不小心撞到的

記者邱中岳／台北報導

北市1名男子在臉書上貼文，指出有特斯拉停在路邊停車格內，受到襲擊差點後照鏡被折斷，最後向轄區博愛路派出所備案，並調閱監視器發現1名男子涉有重嫌，警方隨即將該名男子帶回，男子辯稱，只是喝酒醉去撞到該車後照鏡，沒有要蓄意破壞。

北市1名林姓特斯拉車主，在22日晚上11時許，將愛車停在合法的停車格內，但沒想到隔天卻發現車子後照鏡被破壞，隨即透過車內的監控系統發現，1名38歲的廖姓男子涉嫌走過時，突然將特斯拉的後照鏡扳開，直到車子防護系統亮燈後才離去。

▲男子酒醉後蓄意拉停在路邊的特斯拉門，車主不滿向派出所備案。（圖／記者邱中岳翻攝）

林姓車主報警後，警方隨即調閱監視器，發現附近的廖姓街友涉嫌重大，隨即將人帶回派出所偵訊，廖姓男子也表示，當時喝酒醉時路過，看到停在路邊的車子，隨機扳動後照鏡，但並沒有想要故意破壞的意思。

▲車主從車內的監視器發現，男子經過蓄意扳動車子後照鏡，讓車主不滿告知警方。（圖／記者邱中岳翻攝）

林姓車主也向博愛路派出所表示，因為自己是從台中北上台北洽公，所以向警方簡單備案後離開，警方通知到廖姓男子後也告知林姓車主，但林姓車主目前在台中，也請林男就近提告毀損，警方也將後續進行偵辦。

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