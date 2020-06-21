「一次要買20個塔位」　婦人面交48萬再向銀行貸款...冒牌女業務不接電話了

▲婦人投資2個靈骨塔，卻接到女子電話佯稱要大量購入靈骨塔，隨即掏錢補購6個慘被騙。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

新北市1名婦人多年前花16萬投資購買2個靈骨塔位，多年後突然有1名女子聲稱有財團要收購，一個收購價格為15萬元，但一次要買齊20個塔位，婦人不疑有他先花了48萬購入6個塔位，正要到銀行貸款續購時，被銀行行員發現有異，才驚覺遭到詐騙。

據了解，新北市該名70歲婦人，多年前以為塔位會增值，於是花16萬元投資買下2個靈骨塔位，但卻苦等不到增值空間，過了多年後，1家自稱開發公司業務的陳姓女子突然來電，向婦人表示在靈骨塔告示中獲知婦人要賣靈骨塔，便自稱可以協助找買家。

但陳女隔天上門拜訪卻佯稱，因為是財團大量收購，所以1次收購要20個，老婦認為有賺錢機會，便將手邊的48萬元交給陳姓女子委託再買進6個塔位，但還差12個塔位，共計96萬元，婦人因現金不足到銀行準備辦理貸款。

但婦人一到銀行，卻被銀行行員發現異狀，並通知婦人兒子到場關心，最後聯繫警方才發現「訂單根本就是偽造的」，婦人當場聯繫陳姓女子，希望陳女到場解釋狀況，但陳女卻斷絕聯繫，婦人當場損失之前所購6個塔位的48萬。

警方呼籲，買賣靈骨塔詐騙案層出不窮，幾乎都會宣稱「塔位永久使用權為有價證券」，但詐騙集團所供稱的有價證券，根本就只是自己列印的無效廢紙，希望民眾不要盲目參加來路不明的投資，以免自身權益受損。

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