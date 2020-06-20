外送員「漂在淡水河」讓他超擔心：熊貓哥你還好嗎？　在地人一句話點破真相

▲熊貓哥漂在淡水河上讓網友超擔心是否是用生命在外送。（圖／翻攝自爆廢公社）

記者陳豐德／新北報導

外送員颳風下雨，都照常上班力求使命必達，高薪的背後也有許多辛酸，有民眾分享一張熊貓外送的等候餐點畫面，只見外送員「漂在」淡水河上，狀似是游泳渡河送餐點而來，讓他相當擔心寫道「餐點什麼的無所謂，我希望你安全就好⋯」，不過在地人一句話，瞬間就讓真相大白。

民眾在臉書社團「爆廢公社」上PO文表示，「呃⋯⋯熊貓哥你還好嗎？餐點什麼的無所謂，我希望你安全就好」。在等待餐點畫面中，一名熊貓外送員就在八里與淡水中間的淡水河上，畫面上還顯示「外送夥伴正在前往你的位置，再等等！」預估再8分鐘就會到達，讓民眾相當擔心外送員會發生意外。

網友就在底下起鬨留言「正在游泳，先不要聯絡唷」、「進行一個「飄洋過海來看你」的動作」、「想到上次送台北島那位仁兄後來有順利送到嗎？」、「應該是海豚刑警接的單」、「使命必達~游也游去給你」、「原來水行俠也在外送」、「水陸兩用車，他正在找登陸點」、「用生命在外送了 ，真的渡河給杯薑湯」。

不過在地人點出，其實騎機車可以從「八里渡船頭」搭乘渡船，一路搭至「淡水渡船頭」，這樣就可以省去長途繞路的時間。網友也表示「坐船過去其實不貴，但多花了一個成本，希望可以給好評」、「機車可以搭船，沒毛病呀」、「搭渡輪中~餐點可能晚五分鐘到」、「坐渡船中 別大驚小怪，騎車要繞好大一圈」。



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