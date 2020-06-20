　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

外送員「漂在淡水河」讓他超擔心：熊貓哥你還好嗎？　在地人一句話點破真相

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼熊貓哥漂在淡水河上讓網友超擔心是否是用生命在外送。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲熊貓哥漂在淡水河上讓網友超擔心是否是用生命在外送。（圖／翻攝自爆廢公社）

記者陳豐德／新北報導

外送員颳風下雨，都照常上班力求使命必達，高薪的背後也有許多辛酸，有民眾分享一張熊貓外送的等候餐點畫面，只見外送員「漂在」淡水河上，狀似是游泳渡河送餐點而來，讓他相當擔心寫道「餐點什麼的無所謂，我希望你安全就好⋯」，不過在地人一句話，瞬間就讓真相大白。

民眾在臉書社團「爆廢公社」上PO文表示，「呃⋯⋯熊貓哥你還好嗎？餐點什麼的無所謂，我希望你安全就好」。在等待餐點畫面中，一名熊貓外送員就在八里與淡水中間的淡水河上，畫面上還顯示「外送夥伴正在前往你的位置，再等等！」預估再8分鐘就會到達，讓民眾相當擔心外送員會發生意外。

網友就在底下起鬨留言「正在游泳，先不要聯絡唷」、「進行一個「飄洋過海來看你」的動作」、「想到上次送台北島那位仁兄後來有順利送到嗎？」、「應該是海豚刑警接的單」、「使命必達~游也游去給你」、「原來水行俠也在外送」、「水陸兩用車，他正在找登陸點」、「用生命在外送了 ，真的渡河給杯薑湯」。

不過在地人點出，其實騎機車可以從「八里渡船頭」搭乘渡船，一路搭至「淡水渡船頭」，這樣就可以省去長途繞路的時間。網友也表示「坐船過去其實不貴，但多花了一個成本，希望可以給好評」、「機車可以搭船，沒毛病呀」、「搭渡輪中~餐點可能晚五分鐘到」、「坐渡船中 別大驚小怪，騎車要繞好大一圈」。
 

►連我阿嬤用了都會發光

【更多新聞】

女兒遭「私刑」險死！母怒約國中生談判　殺手突竄出狂砍報復

影／怎躲？水泥車「跨線突切車道」輾過女騎士頭害命　網怒：自己製造的死角

BMW國道內線「龜速93公里」挨罰討拍　車主怒：開車30年沒聽過這條罰規

►過期票券心肺復甦術！點這兌換東森幣

ET快訊
帥尪狂嫌長得醜！寡婦守喪3天秒交「招魂師公」報復
快訊／太魯閣黃金峽谷落石！3女慘遭砸傷　1人昏迷待救
探病覺得熱！超瞎家屬「拔呼吸器插頭」改開冷氣　男子當場喪命
金與正「兒時可愛照」曝光！關於她的5大事實　大學科系超違和
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

她10年前負氣離家！一場車禍昏迷　意外讓「母女兩人重逢」

外送員「漂在淡水河」讓他超擔心：熊貓哥你還好嗎？　在地人一句話點破真相

快訊／花蓮太魯閣黃金峽谷落石！3女慘遭砸傷　1人昏迷待救

快訊／距出口僅60m！京華城工地坍塌　樓地板「從8F墜落」…工人遭活埋搶救中

蔡英文慰勤步兵　指揮部大門冷凍車翻覆影曝！6警車秒包圍…國安特勤繃緊神經

影／桃園年輕夫妻涉殺嬰「藏冰箱3天」　小三幫忙埋屍沙灘淚崩：我就是喜歡他啊

小孩慶生等不到…媽媽找小王狂嗨3天2夜　法院判賠人夫4萬元

快訊／台中麗寶雲霄飛車「搶救地心」突停止！15名遊客卡35米高空

馬拉灣開心玩水！她目擊「股溝男」打手槍10mins…還原經過嚇爆：多飢渴？

謝和弦到中時大樓噴漆「X」並嗆「下次放火」全認罪　法院判緩刑2年

伊能靜女兒遭男同學天天欺負！　秦昊氣哭撂狠話…媽媽嚴厲喝斥

巨大化挑戰！他自製30倍大洋芋片　超狂手作過程網笑翻：會吃到怕XD

陳若儀見婆婆只打招呼「害怕說錯話」　林志穎媽媽鼓勵她：把我當成親生母親

單親媽推腦麻兒跑134場馬拉松 顧20年不喊苦「謝謝你當我小孩」

《DD52》學員唱《小幸運》獲茄子蛋肯定　楊丞琳讚：她的歌聲可以參加聲林之王

荷動畫神模擬「各國怎麼打仗的」 美國派無人機、北韓一顆核彈搞定

天文奇景「日環食」周日現台灣！　全台各縣市地圖、時間點一次看懂

葉問臘腸短手連擊「活木樁」！柴淡定咬玩具...反差萌翻網友

歡樂大合照秒變「車禍既視感」大師神手P圖網笑翻：超有才！

劉德華慶「32週年」線上開唱　甜笑大秀女兒Hanna畫作...超有愛

她10年前負氣離家！一場車禍昏迷　意外讓「母女兩人重逢」

外送員「漂在淡水河」讓他超擔心：熊貓哥你還好嗎？　在地人一句話點破真相

快訊／花蓮太魯閣黃金峽谷落石！3女慘遭砸傷　1人昏迷待救

快訊／距出口僅60m！京華城工地坍塌　樓地板「從8F墜落」…工人遭活埋搶救中

蔡英文慰勤步兵　指揮部大門冷凍車翻覆影曝！6警車秒包圍…國安特勤繃緊神經

影／桃園年輕夫妻涉殺嬰「藏冰箱3天」　小三幫忙埋屍沙灘淚崩：我就是喜歡他啊

小孩慶生等不到…媽媽找小王狂嗨3天2夜　法院判賠人夫4萬元

快訊／台中麗寶雲霄飛車「搶救地心」突停止！15名遊客卡35米高空

馬拉灣開心玩水！她目擊「股溝男」打手槍10mins…還原經過嚇爆：多飢渴？

謝和弦到中時大樓噴漆「X」並嗆「下次放火」全認罪　法院判緩刑2年

接力花火節！「2020國際澎湖灣燈光節」9/12登場　打造離島最美海洋燈光秀

警示圖文是真的！吸菸不只傷肺也傷眼「最嚴重恐視力喪失」

滿滿網美拍照！他Lady M吃蛋糕花破500元　嫌貴：口感跟全聯差不多

協助台商搶攻新南向市場　貿協將數位轉型列車開往東南亞

日月潭萬人泳渡活動終於敲定　改到9月27日舉辦「兩全其美」

時力查獲大量人頭黨員申請　黨主席徐永明回應了

她10年前負氣離家！一場車禍昏迷　意外讓「母女兩人重逢」

與汪分享食物！小奴才「空盤」愣1秒爆哭　網笑：都是套路

管委會裝攝影機「抓出不分類老鼠屎」　他怨沒隱私！網反讚爆：真的有效

被羅志祥氣到！女星剪章魚腳嗆「腿太多容易劈」　爽快認了：我幹的，怎麼了？

超商大夜遇七爺八爺！收銀機「多一疊冥紙」　監視器曝…驚對空氣結帳

社會熱門新聞

即／華碩女員工跳樓　吊掛14樓外牆

冷氣開15分鐘爆炸　消防局曝關鍵

遇陌生男持刀搶包　女駕駛逆向撞飛2路人

即／祝釩剛認3度染麻　檢給予緩起訴

即／台中麗寶雲霄飛車　15遊客卡35米高空

即／台大醉月湖驚見女屍！消防隊徹夜打撈

男暗夜持槍自戕　朝太陽穴扣板機爆頭

台南妹只穿內褲裸睡！遇襲以為是男友　清醒見陌生男爆哭

聽說室友帥炸！他趁男神昏睡一口含下去

偷吃小17歲男同事…人妻躲公司樓梯間使壞！愛的足跡遍全台

狠心父母涉虐殺女嬰埋屍案　涉案三角關係複雜

即／台中望高寮「機車朝人群衝撞」！6人受傷

小爸媽虐殺女嬰聲押　小三自爆埋屍三角關係

撞擊影像曝！匪小刀架脖劫未鎖門女駕駛釀2重傷

更多熱門

相關新聞

全國大南瓜聚集淡水金色水岸

全國大南瓜聚集淡水金色水岸

每年夏天最受矚目的「全國大南瓜比賽」將在20、21日淡水捷運站後方的金色水岸廣場隆重登場！新北市農業局輔導淡水區農會以「全國大南瓜比賽」串聯淡水在地商家，研發各式南瓜創意料理，繪製南瓜美味地圖，並邀請大家來淡水，遊當地、吃當季，一起享受在地的優質好南瓜。

15歲少女機車雙載「跟著救護車闖紅燈」 下秒噴飛

15歲少女機車雙載「跟著救護車闖紅燈」 下秒噴飛

野生「大咖天王」現身淡水老街

野生「大咖天王」現身淡水老街

客人錢用撒的！外送哥彎腰撿錢　「碰一聲」他傻了

客人錢用撒的！外送哥彎腰撿錢　「碰一聲」他傻了

淡水凌晨車禍！20歲騎士腦出血命危

淡水凌晨車禍！20歲騎士腦出血命危

關鍵字：

外送員八里淡水渡船

讀者迴響

發燒話題

許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

即／華碩女員工跳樓　吊掛14樓外牆

蔡桃貴不吃飯　二伯收笑臉下令罰站

冷氣開15分鐘爆炸　消防局曝關鍵

陳喬恩「謝娜已經不是好朋友」！

威力彩再飆9.2億！「這2星座」財神爺上門旺翻

貼心舉動遭排擠！女教練曝駕訓班潛規則

梧桐妹15歲生日！賈靜雯不遮了「罕見放正面照」

想給女友驚喜！金剛飛回台灣「一開家門看到陌生男」

李千那0偽裝現身兒子畢典！

明日環食撞期馬雅預言末日！NASA回應了

《慾罷不能》法蘭控被玩弄！哈利出面喊冤

陸軍中士偷帶女友回營...半夜呻吟　下場慘了

「43-28＝15」正確算法曝光　媽一看好心累

遇陌生男持刀搶包　女駕駛逆向撞飛2路人

蔡依林驚現東部「超狂穿搭」網全歪樓！

更多

最夯影音

更多
伊能靜女兒遭男同學天天欺負！　秦昊氣哭撂狠話…媽媽嚴厲喝斥

伊能靜女兒遭男同學天天欺負！　秦昊氣哭撂狠話…媽媽嚴厲喝斥
巨大化挑戰！他自製30倍大洋芋片　超狂手作過程網笑翻：會吃到怕XD

巨大化挑戰！他自製30倍大洋芋片　超狂手作過程網笑翻：會吃到怕XD

陳若儀見婆婆只打招呼「害怕說錯話」　林志穎媽媽鼓勵她：把我當成親生母親

陳若儀見婆婆只打招呼「害怕說錯話」　林志穎媽媽鼓勵她：把我當成親生母親

單親媽推腦麻兒跑134場馬拉松 顧20年不喊苦「謝謝你當我小孩」

單親媽推腦麻兒跑134場馬拉松 顧20年不喊苦「謝謝你當我小孩」

《DD52》學員唱《小幸運》獲茄子蛋肯定　楊丞琳讚：她的歌聲可以參加聲林之王

《DD52》學員唱《小幸運》獲茄子蛋肯定　楊丞琳讚：她的歌聲可以參加聲林之王

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面