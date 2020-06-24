反應外送問題…客服卻俏皮回「一起玩腦筋急轉彎」　她氣瘋：到底什麼鬼

▲客服揪客人玩腦筋急轉彎。（圖／翻攝自爆怨公社）



記者黃可昀／綜合報導

透過美食外送平台反應餐點問題，客服卻邀請一起玩腦筋急轉彎，雖然是出於好意，但反而讓著急的客人相當傻眼。一名女網友表示，她日前訂外送卻遇到訂單問題，於是傳訊息告知客服，對方先是請她稍等2到4分鐘，並利用這段時間「一起玩一下腦筋急轉彎」，讓她當下非常無言。

原PO在臉書社團《爆怨公社》貼出對話截圖，客服態度良好地請她稍等，立刻為她查詢訂單紀錄並排除問題，但下一句卻說「在您等候的期間，要不要一起玩一下腦筋急轉彎呢？這非常好玩喔！」還承諾玩遊戲絕對不會耽誤到查詢的時間，說完就馬上出了一道考題，「請問什麼人不行在加油站打工？」

請繼續往下閱讀...

►夏天一瓶清爽保養

雖然這段對話看似罐頭訊息，似乎是官方預設的客服回應，本意也是怕客人在等待期間很無聊，所以隨機出一些考題讓客人動動腦筋，不過，原PO當下只想要快點解決問題，並沒有心情和客服一起玩小遊戲，於是傻眼地回覆，「不要！快點處理！」事後也將對話PO到網路並寫下，「不處理我的問題，在那邊腦經急轉彎到底是什麼鬼，我傻眼...」。

一名專業網友立刻在貼文底下解答，「油腔滑調的人」不行在加油站打工，因為油槍會滑掉。其他人則尷尬表示，「都餓死了還要腦筋急轉彎，笑死我了」、「餓到無法思考的人，快他X給我餐點」、「都生氣還跟我在那邊開玩笑的感覺」、「答案是客服人員，因為他們有夠慢還會拖延時間」、「生氣的人啊，因為會爆炸」、「沒一個正經的」。

▼其他網友也遇過相同情形。（圖／翻攝自爆怨公社）

