北京再增13例本土確診　專家疾呼：別在高風險地區點外賣

▲北京日前傳出有外賣送餐員確診，使行業如臨大敵。（示意圖／記者任以芳攝）

記者陳政錄／綜合報導

據大陸國家衛健委通報，，6月24日0時到24時，大陸共新增確診病例19例，其中境外輸入5例，本土病例14例（北京13例，河北1例）。在此之下，北京14天內已累計通報本土確診病例269例，有專家疾呼，民眾應避免在高風險地區點外賣，或善用「無接觸配送」，防控疫情擴散。

大陸國家衛健委通報數據顯示，6月24日0時到24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例19例，其中境外輸入病例5例（甘肅3例，廣東1例，陝西1例），本土病例14例（北京13例，河北1例）；無新增死亡病例；無新增疑似病例；新增無症狀感染者1例（為境外輸入）。

▲北京近日再次爆發疫情。（圖／記者任以芳攝）

在此之下，大陸現有確診病例382例（其中重症病例15例），累計治愈出院病例78433例，累計死亡病例4634例，累計報告確診病例83449例，現有疑似病例13例。

在當前疫情重災區北京方面，數據顯示，6月11日0時至6月24日24時，北京已累計報告本地確診病例269例，在院269例。尚在觀察的無症狀感染者22例；無新增報告境外輸入新冠肺炎確診病例、疑似病例和無症狀感染者，在院1例。

北京市24日新增報告的13例本土確診中，來自豐台區9例、大興區4例，自11日起的此波疫情爆發以來，北京只剩下延慶區、懷柔區、順義區、密雲區、昌平區還未出現本土疫情。

衛健委疾病預防控制專家諮詢委員會專家吳浩於24日晚，接受《央視》節目訪談時說，由於北京在一個地區沒有持續出現來源不明的病例，病例也沒有引起聚集性暴發，僅出現了散在點，所以還不能稱之為社區傳播。

但針對23日，北京出現了一名外賣員確診，吳浩也建議，對消費者而言，不要在高風險地區點外賣；另外取餐過程中，要減少直接接觸。與此同時，要提倡無接觸的配送、收取方式，並提醒人們「打開外包裝後趕快洗手。」

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