快訊／端午連假「在雪隧過夜」　國5整晚紫爆！6大地雷路段曝光

記者葉國吏／綜合報導

今(25日)天是端午連假首日，國道車潮似乎沒有停過。國道5號25日清晨5點南港段就直接「紫爆」時速僅有14公里，接著一路到頭城時速也不到40公里，還有網友自嘲「在雪隧過夜」。

▶︎國5凌晨就湧車流！連假首日有「六大地雷路段」 下午出發可避塞

▲國道5號石碇隧道清晨5點就塞爆。（圖／翻攝高速公路1968網站，下同）

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根據了解，國道5號南下從24日下午就湧現車潮，在高速公路1968網頁上一直呈現紫爆狀態，壅塞情況一直到25日凌晨2點才比較好轉。但不到3小時，南港段就又塞爆。有返鄉網友透露，下午三點從台中開國道回台北，結果原本2小時多的車程一路塞到7點才到台北。

▲▼國道5號一早就湧現車潮，在網頁上呈現紫爆狀況。

臉書《爆怨公社》也有網友在凌晨4點發文「雪山隧道 好塞！」，結果引來許多網友傻眼留言「我們從2點出門整個塞爆了，所以說是整個晚上都是塞車狀態。後來改走北宜」、「中午前會在車上度過 先睡一下吧」、「天啊夜車還塞成這樣太驚人了」、「在雪隧過夜」、「剛3點入國五頭,4點左右出隧道口,我看都是烏龜車雪隧裡拉長車距」。

▲▼網友在臉書發文抱怨。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

高公局指出，今日壅塞路段包括國1南向楊梅-新竹系統、彰化系統-埔鹽系統、北向圓山-大華系統、國3南向三鶯-關西、烏日-霧峰、國5南向南港系統-坪林等路段，建議南向用路人儘量於下午時段出發。

▼國道5號塞到日凌晨快2點。（圖／讀者提供，請勿任意翻攝）