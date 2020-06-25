颱風季何時來？端午連假「雷雨彈」2波變天　吳德榮曝：3天降雨增加

▲太平洋高壓持續佔據熱帶洋面。（圖／中央氣象局）



記者許力方／綜合報導

熱爆了！中央氣象局預報，端午4天連假天氣分成2部分，前兩天太平洋高壓稍微減弱，迎風面中南部偶有降雨，午後各地山區、北東部有雷陣雨，局部較大雨勢機會，後兩天高壓勢力再次增強，天氣炎熱，台北盆地、花東縱谷仍有37度以上高溫發生。前預報中心主任吳德榮指出，26日（周五）之後下雨狀況會有改變。

吳德榮在《三立準氣象》中分析，26日之後3天西南風帶來的水氣增加，雖然一樣很熱，但下雨狀況會有改變，會下比較多雨，根據高空圖顯示，底層大氣還是「紅通通的」在暖氣團裡，高層大氣是太平洋高壓，有沉降作用，但因底層水氣增多，包括迎風面的中南部清晨至上午降雨，以及午後對流都較強，雷陣雨現象較明顯，不只侷限在山區，平地也會碰到。

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▲台灣進入夏季熱通通，端午連假2波天氣變化。（圖／中央氣象局、NCDR）



氣象局則預報，端午連假天氣分成2部分，第一部分是25、26日前兩天，太平洋高壓勢力稍稍減弱，環境為西南風，迎風面中南部地區天氣稍微不穩定，白天多雲偶見陽光，但海面上水氣移入不定時會有一些降雨情況發生，午後東北部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。

第二部分是27、28日（周六、日）後兩天，太平洋高壓勢力再次增強，大部分地區天氣晴朗炎熱，午後北部、東北部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。總歸一句，連假4天各地還是熱，紫外線強。

災害預報士賈新興則指出，台灣今年梅雨從5月18日開始至5月28日結束，隨渦度指標轉為負值，代表反氣旋、也就是太平洋高壓偏強，偏強的太平洋高壓帶來穩定炎熱的天氣。今年梅雨開始時間接近氣候正常時間範圍，但結束的早，也就表示，提早進入夏季型天氣型態。

「夏天都來了，那颱風季什麼時候來？」民間氣象愛好「台灣颱風論壇」對此表示，颱風季還要再等一陣子，因為最近的太平洋高壓像是吃了猛藥，雖然台灣位處高壓邊緣，但除了中南部等局部地區有雨，大多數時段、地區都是乾熱曬！太平洋高壓持續佔據熱帶洋面，讓颱風暫時難有發展空間，再加上缺乏從南半球跨越赤道的氣流，在水氣、動力方面的支援，導致6月底至7月初颱風生成的可能性偏低，西北太平洋的颱風季將待7月初之後再觀望。

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