　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

快訊／國道3大路段紫爆！中山高驚見「40公里超長車龍」　雪隧塞到過夜

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼國道塞車。（圖／翻攝高速公路1968）

▲國道一號南下大塞車。（圖／翻攝高速公路1968）

記者李宜秦、葉國吏／台北報導

今（25）日是端午連假首日，國道一早就湧入大量車潮。截至7點24分為止，國道一號南下機場系統到新竹、將近40公里的路程都呈現「走走停停」的狀況，國三南下從中和-鶯歌、國五南下南港-坪林也都是「紫爆」、時速不到20公里；國5雪隧甚至整晚紫爆，民眾自嘲在雪隧裡開到過夜。交通部高速公路局表示，今日將有六大塞車地雷路段，包括國1南向楊梅-新竹系統、彰化系統-埔鹽系統、北向圓山-大華系統、國3南向三鶯-關西、烏日-霧峰、國5南向南港系統-坪林，南向用路人最好下午再出發避免壅塞。

▲▼國道塞車。（圖／翻攝高速公路1968）

請繼續往下閱讀...

▲國道三大路段紫爆。（圖／翻攝高速公路1968）

高公局表示，今日為端午節連續假期第1日，預估國道交通量為110到130百萬車公里，為年平均平日 (87百萬車公里)1.4倍，其中南向交通量可達70百萬車公里，為年平均平日的1.6倍。

▲▼ 。（圖／高公局提供）

▲端午連假疏運措施。（圖／高公局提供）

高公局表示，今日實施的交通疏導措施包括7到12時國1國3國5南向高乘載管制、全日封閉國1平鎮系統、埔鹽系統南下入口、單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0-5時暫停收費、開放路肩、匝道儀控等。

▲▼ 。（圖／高公局提供）

▲▼ 。（圖／高公局提供）

▲今日將有六大地雷車多路段。（圖／高公局提供）

高公局指出，今日壅塞路段包括國1南向楊梅-新竹系統、彰化系統-埔鹽系統、北向圓山-大華系統、國3南向三鶯-關西、烏日-霧峰、國5南向南港系統-坪林等路段，建議南向用路人儘量於下午時段出發。

高公局表示，假期間已規劃4條長途及7條短途替代道路，供民眾於尖峰時段避開高速公路塞車路段。針對長途部分，建議民眾多利用台 61 替代國 1 與國 3、台 9 替代國 5、台 63 替代國 6；短途部分，建議高速公路易壅塞路段附近之民眾儘量利用省縣道，不要上國道。

另外，中部、花東、墾丁各地連假的住房率都已超過9成，公路總局表示，台9線蘇花、南迴公路將湧現大量車潮，預估蘇花改尖峰時段為南向6月25日凌晨3時起及北向6月27日中午12時起，預估南迴改尖峰時段為北向6月25、26日9時至18時及南向6月28日9時至18時。

出版：06：00

更新：07：34

ET快訊
快訊／國道3大路段紫爆！40公里「超長車龍」出現　雪隧塞到過
日女南台灣讀書「驗出陽性」爆本土傳染疑雲　ICU醫曝3種可能
快訊／端午連假「在雪隧過夜」　國5整晚紫爆！6大地雷路段曝光
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／國道3大路段紫爆！中山高驚見「40公里超長車龍」　雪隧塞到過夜

出遊人潮爆量！蘇花改凌晨3點開始塞　公總曝「省1小時車程」妙招

財神來敲門！6月下旬「運勢一路走上坡」生肖Top4　他愛情工作都旺爆了

快訊／端午連假「在雪隧過夜」　國5整晚紫爆！6大地雷路段曝光

「急列140人」73天零本土破功？　陳時中鬆口：不鼓勵連假去人多場合

「B肝疫苗」讓台灣成全球第一！「肝帝」陳定信病逝　中研院忍痛說話了

日女疑在台感染新冠肺炎　Dr. E 憂心這些現象：無法像敦睦艦隊「這麼幸運」

陣容最狂「反送中漫畫圖像展」66位畫家聯手！打造數位連儂牆、抗爭實境體驗

颱風季何時來？端午連假「雷雨彈」2波變天　吳德榮曝：3天降雨增加

台灣病媒蚊監測首見人畜共通「坦布蘇病毒」！全世界第四國驗出

衝浪神童！5歲小鮮肉不懼大海　成功「追浪」秒站起...網：太強啦

20多歲日女來台就學疑南部染疫　陳：社區感染可能性一直沒排除

《我的婆婆》媳婦和婆婆開戰　劉品言狠嗆鍾欣凌：老太婆！！

新款5輪車？他撞重機後加速肇逃　2車合體狂冒火花...騎士：我車呢

伍佰最小粉絲！2歲萌妹在家高歌　身藏老靈魂...狂唱「Last Dance」

楊超越「超崩壞哭腔」告別火箭少女101　淚噴「跟老闆吵架第一名」全場笑炸ＸＤ

金鐘校友畢典撕演講稿、喝台啤　真白致詞嗨翻：今年畢業生超衰！

桃園翁被擋叭1下遭推倒地慘死　男辯只是拉扯...打9拳影片打臉

救護車搶救86歲嬤！　動線遭阻擋 惡劣男「要保養車」輾爆警示錐

陸配「台灣腔」被嫌舔台、噁心 她霸氣嗆：準備融入這裡的態度

快訊／國道3大路段紫爆！中山高驚見「40公里超長車龍」　雪隧塞到過夜

出遊人潮爆量！蘇花改凌晨3點開始塞　公總曝「省1小時車程」妙招

財神來敲門！6月下旬「運勢一路走上坡」生肖Top4　他愛情工作都旺爆了

快訊／端午連假「在雪隧過夜」　國5整晚紫爆！6大地雷路段曝光

「急列140人」73天零本土破功？　陳時中鬆口：不鼓勵連假去人多場合

「B肝疫苗」讓台灣成全球第一！「肝帝」陳定信病逝　中研院忍痛說話了

日女疑在台感染新冠肺炎　Dr. E 憂心這些現象：無法像敦睦艦隊「這麼幸運」

陣容最狂「反送中漫畫圖像展」66位畫家聯手！打造數位連儂牆、抗爭實境體驗

颱風季何時來？端午連假「雷雨彈」2波變天　吳德榮曝：3天降雨增加

台灣病媒蚊監測首見人畜共通「坦布蘇病毒」！全世界第四國驗出

「西勢美」香艷影片曝光！老司機一看日期好興奮　警搖說「母湯」曝真相

快訊／國道3大路段紫爆！中山高驚見「40公里超長車龍」　雪隧塞到過夜

朴海鎮愛上「金秀賢的女人」大談辦公室戀愛　身世揭曉竟是死對頭的女兒

陳子玄離婚後首同框前夫！　同進同出陳建隆家「沒再外出」私下互動曝光

知名浪浪救援團體「已婚園長」涉猥褻　正妹員工控「強吻襲胸」：推開還繼續

酷炫接瑀熙過夜全被拍！　4天後「火辣正牌女友現身」路邊牽手抱緊緊

美妝大神Pony公開「私房瘦小臉按摩手法」　法令紋、眼周細紋都有救

先探／謝金河：錢太多，襲向便宜的資產

先探／資金熱浪台股發燙

鹽系男神坂口健太郎化身最帥醫生　申惠善首挑大樑擔綱電影女主角

2重量級肥喵展開「紙箱爭奪戰」　揮貓掌互打...網笑：拳拳到肉XD

生活熱門新聞

日女留學生在台染疫？ICU醫：三種可能

下載FaceApp慘了　玩家哭：被迫付650元

端午2波變天　吳德榮曝：3天降雨增加

即／國5紫爆！　端午連假雪隧塞到凌晨

即／台灣肝病權威陳定信病逝　享壽76歲

日本留學生台灣染疫　指揮中心匡列140人

日女疑在台感染新冠　Dr. E ：無法這麼幸運

訂70房出團前10天遭退房！旅行社傻眼

發現新傳染病！「坦布蘇病毒」人畜共通...蚊子也被驗出　致死率曝光

陳時中：端午連假不鼓勵去人多地方

35杯飲料遭惡棄「全免費送」　報警下場傻爆！

日人疑在台染疫　連73天本土零確診留疑雲

刪除FaceAPP不代表已取消！一招教你如何不被坑

不是刪掉FaceApp就免付錢！正確步驟教學

更多熱門

相關新聞

出遊人潮爆量！蘇花改凌晨開始塞

出遊人潮爆量！蘇花改凌晨開始塞

下週就是端午連假，交通部公路總局表示，受到疫情紓緩影響，花東、墾丁住宿率均飆破9成，預期本次連假出遊、返鄉的人潮相當大量，因此以春節疏運規模因應本次連假疏運。公路總局表示，目前國道客運預售票已賣出21％、北花線16％，北花線為通車以來預售狀況最佳，蘇花改預計25日凌晨3點開始湧入車流，公總也調整北花線部分時段路線，透過行走替代道路，節省1小時的路程。

連假國道埔鹽系統封閉　彰警規畫替代道路

連假國道埔鹽系統封閉　彰警規畫替代道路

海基會座談　台商提兩岸快捷通道

海基會座談　台商提兩岸快捷通道

端午節衛生局推三好一巧健康粽

端午節衛生局推三好一巧健康粽

南投市與國外友好城市辦「視訊」包粽賽

南投市與國外友好城市辦「視訊」包粽賽

關鍵字：

端午節國道

讀者迴響

發燒話題

許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

日女留學生在台染疫？ICU醫：三種可能

愷樂救羅志祥「密謀下一步」曝光！

板橋妹遇襲胸壯狼　慘遭當眾扯下內衣狂毆

女北捷被扯掉內衣暴打　網怒：她很勇敢

短褲妹當街遭屠殺亡！殘破身軀無力掙扎斷氣

館長羞辱金與正！北韓粉專火大反擊

KID、小鬼驚爆不合　1照片揭真相

下載FaceApp慘了　玩家哭：被迫付650元

端午2波變天　吳德榮曝：3天降雨增加

周揚青毀滅信「愷樂第一時間反應」曝

人妻拒絕一起睡　遭外遇夫爆頭射殺

基隆紅燈區「七年級辣妻」被逮求饒

幫14歲女兒整理房間...垃圾桶驚見用過的保險套

中華電信5G難吃到飽　原因曝光！

辣模控米砂說謊成性　「每個圈子都討厭你」

更多

最夯影音

更多
衝浪神童！5歲小鮮肉不懼大海　成功「追浪」秒站起...網：太強啦

衝浪神童！5歲小鮮肉不懼大海　成功「追浪」秒站起...網：太強啦
20多歲日女來台就學疑南部染疫　陳：社區感染可能性一直沒排除

20多歲日女來台就學疑南部染疫　陳：社區感染可能性一直沒排除

《我的婆婆》媳婦和婆婆開戰　劉品言狠嗆鍾欣凌：老太婆！！

《我的婆婆》媳婦和婆婆開戰　劉品言狠嗆鍾欣凌：老太婆！！

新款5輪車？他撞重機後加速肇逃　2車合體狂冒火花...騎士：我車呢

新款5輪車？他撞重機後加速肇逃　2車合體狂冒火花...騎士：我車呢

伍佰最小粉絲！2歲萌妹在家高歌　身藏老靈魂...狂唱「Last Dance」

伍佰最小粉絲！2歲萌妹在家高歌　身藏老靈魂...狂唱「Last Dance」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面