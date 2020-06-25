快訊／國道3大路段紫爆！中山高驚見「40公里超長車龍」　雪隧塞到過夜

▲國道一號南下大塞車。（圖／翻攝高速公路1968）

記者李宜秦、葉國吏／台北報導

今（25）日是端午連假首日，國道一早就湧入大量車潮。截至7點24分為止，國道一號南下機場系統到新竹、將近40公里的路程都呈現「走走停停」的狀況，國三南下從中和-鶯歌、國五南下南港-坪林也都是「紫爆」、時速不到20公里；國5雪隧甚至整晚紫爆，民眾自嘲在雪隧裡開到過夜。交通部高速公路局表示，今日將有六大塞車地雷路段，包括國1南向楊梅-新竹系統、彰化系統-埔鹽系統、北向圓山-大華系統、國3南向三鶯-關西、烏日-霧峰、國5南向南港系統-坪林，南向用路人最好下午再出發避免壅塞。

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▲國道三大路段紫爆。（圖／翻攝高速公路1968）

高公局表示，今日為端午節連續假期第1日，預估國道交通量為110到130百萬車公里，為年平均平日 (87百萬車公里)1.4倍，其中南向交通量可達70百萬車公里，為年平均平日的1.6倍。

▲端午連假疏運措施。（圖／高公局提供）

高公局表示，今日實施的交通疏導措施包括7到12時國1國3國5南向高乘載管制、全日封閉國1平鎮系統、埔鹽系統南下入口、單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0-5時暫停收費、開放路肩、匝道儀控等。

▲今日將有六大地雷車多路段。（圖／高公局提供）

高公局指出，今日壅塞路段包括國1南向楊梅-新竹系統、彰化系統-埔鹽系統、北向圓山-大華系統、國3南向三鶯-關西、烏日-霧峰、國5南向南港系統-坪林等路段，建議南向用路人儘量於下午時段出發。

高公局表示，假期間已規劃4條長途及7條短途替代道路，供民眾於尖峰時段避開高速公路塞車路段。針對長途部分，建議民眾多利用台 61 替代國 1 與國 3、台 9 替代國 5、台 63 替代國 6；短途部分，建議高速公路易壅塞路段附近之民眾儘量利用省縣道，不要上國道。

另外，中部、花東、墾丁各地連假的住房率都已超過9成，公路總局表示，台9線蘇花、南迴公路將湧現大量車潮，預估蘇花改尖峰時段為南向6月25日凌晨3時起及北向6月27日中午12時起，預估南迴改尖峰時段為北向6月25、26日9時至18時及南向6月28日9時至18時。

出版：06：00

更新：07：34