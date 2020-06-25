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當市場投入關愛目光　當代設計師的大理石想像與創造

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如今，大理石已不僅僅是建築立面或廚衛材料，不同的大理石傢俱系列呈現了新的市場發展趨勢。而電子數控機床等先進科技也為設計師們所用，為其推出大理石產品系列及最大程度減少材料損耗提供助力。我們不禁要問，為何設計市場將目光投向了大理石呢？

▲拉法埃洛‧加利奧托為Margraf大理石公司設計的Flexo桌，兩塊拼接底座來自同一塊維琴察（Vicenza）大理石原石。該作品設計旨在減少石材在切削加工時的浪費，設計師運用數控機床精確控制石材的切割，最大程度避免了材料損耗。

「就歷史而言，建築公司的核心業務並不是傢俱製造，而是地板和建築物立面業務。」專注於大理石設計的建築師拉法埃洛‧加利奧托（Raffaello Galiotto）這樣說道。加利奧托對大理石的關注並非偶然，他來自義大利著名的大理石產區基亞恩波（Chiampo），設計了不同的大理石系列。

▲Gumdesign設計工作室為Pimar傢俱公司設計的「透視」（Prospettive）書架。大理石質地的書架隔板成三角形傾斜，造成了視覺錯誤。該設計的初衷是在加工過程中，不造成任何材料浪費。

「在上世紀八九十年代，海外大理石家裝設計市場相當繁榮，但在此後漸漸沒落。大理石行業在近幾年面臨的危機，促使一些公司開始開拓新的家裝設計道路，他們運用最新技術設計了一系列大理石傢俱，也激勵著設計師及建築師們開始了大量創新實驗。儘管同設計師們的合作及大理石加工工藝的提升相當重要，然而這些系列較高的定價也促使公司們將實際市場反響納入考慮範疇。由於目前行業定價主要取決於材料和工藝，並且更注重單個系列的獨特性及其精湛工藝，所以大理石公司向工業化生產方向發展就顯得尤為重要。」

毫無疑問，家裝進入大理石行業改變了企業們的研究方向。Gumdesign設計事務所位於維亞雷焦，其創始人蘿拉‧菲亞斯基（Laura Fiaschi）和加布裡埃‧帕爾蒂（Gabriele Pardi）對此這樣說道：「設計師們對於細節的孜孜以求，在大理石厚度、輕盈感和減少材料浪費方面起到了深遠的影響。」該設計工作室還牽頭發起了「石頭之家」計畫（La Casa di Pietra），該計畫收錄了遍及義大利各大區41個手工作坊及設計公司的66個大理石設計系列，設計品總計超過250件。「看似不起眼的設計品推動了人們對未開發土地的發掘，並使得大理石企業向建築設計行業輸出經驗。

大理石對義大利而言相當重要，這個行業要求設計規劃的敏感性及針對廢料的關注。大理石設計的裝飾性也沒有實驗性來得強，一種看似簡單的效果實際上往往需要及其精湛的工藝才能實現。設計師們需要瞭解加工機床、工藝等一切和大理石加工相關的知識。」

▲由歐亨尼奧‧比塞利創作的貝托利大理石座椅系列，設計師將貝托利大理石、木材與棉布相結合。比塞利這樣說道：「使用天然可迴圈材料，減少對環境的負面影響，並在作品中體現工匠精湛的技藝，這是我設計的重要訴求。」

從事大理石設計不僅意味著要熟悉這種材料，更需要設計師尊重正面臨變革的大理石產地。來自卡拉拉（Carrara）的設計師歐亨尼奧‧比塞利（Eugenio Biselli）為法蘭基‧翁貝托大理石公司（Franchi Umberto Marmi）設計了貝托利（Bettogli）大理石座椅系列。在這個系列中，設計師將貝托利大理石、木材與棉布相結合。比塞利說:「我來自一個經濟幾乎完全取決於大理石開採的小城市，阿爾卑斯山對我來說意味著家鄉和父輩的辛勤工作。而對一個設計師而言，大理石象徵同他人分享我們文化的媒介。因此，這些看上去大膽的設計嘗試事實上是對個人文化身份的認同。」 來自Gumdesign的兩位設計師也認為 「設計師們應當以敬畏之心面對這一份獨一無二的文化遺產，突破認知的局限，以新的設計理念創作出具有開拓意義的作品。」

▲由奧多阿爾多‧菲奧拉瓦迪創作的「綠洲」（Oasi）桌，設計師這樣闡釋自己的作品：「就像綠洲一樣，利用金屬板為大理石提供了一個平面， 人們在上面放滾燙的餐具都不會損壞嬌貴的石材。」

因此大理石生產與設計世界搭起了溝通的橋樑，進一步消除了人們先前可能存 在的誤解與偏見。奧多阿爾多‧菲奧拉瓦迪（Odoardo Fioravanti） 作為一名在材料及生產工藝方面頗有建樹的工業設計師,與Grassi Pietre品牌合作創作了一張結合了金屬板與維琴察大理石底座的「綠洲」（Oasi）桌。「我認為設計師們需要在大理石領域做的努力還有很多，不過我相信在未來，人們會更多地使用天然無污染材料。以大理石為主題設計整個系列也是對設計師們提出的一個挑戰，因為大理石材料重量大且工藝要求較高，在生產過程中也要儘量避免材料損耗。」

▲由艾莉莎‧奧西諾（Elisa Ossino）為Versiliese Salvatori大理石公司設計的Ikona系列。形狀線條豐富的雕塑為大理石賦予了靈動的色彩，也為設計業利用大理石 進行獨一無二的創作提供了借鑒。

文字 ／ Valentina Croci
翻譯 ／ 李思佳
編輯 ／ 徐豪
美編 ／ 王芳

本文來自／INTERNI設計時代 

（完整文章請看瘋設計

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