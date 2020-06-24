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響應賴惠員助家扶兒　台南旅北企業家蘇俊忠捐款助弱勢學子

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▲台南旅北企業家蘇俊忠率先響應立委賴惠員，捐贈台南南、北家扶中心共計善款110萬元，協助弱勢學子繳學費。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南旅北企業家蘇俊忠率先響應立委賴惠員，捐贈台南南、北家扶中心共計善款110萬元，協助弱勢學子繳學費。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

立委賴惠員因應疫情嚴重影響經濟，影響弱勢家庭生計，為了降低衝擊孩子們的學習狀況，邀請社會賢達捐獻善款照顧原台南縣的弱勢家庭，台南旅北企業家蘇俊忠率先響應，上月已捐贈南家扶中心10萬元，北家扶30萬元，這次再捐贈北家扶70萬元，共計善款110萬元協助弱勢學子繳學費，邀請大家助學童一臂之力。

北家扶中心表示，本次台南鄉親蘇俊忠的大方捐款，將使許多清寒學子得到即時的幫助，家扶中心也相當感謝立法委員賴惠員號召許多地方人士以行動支持非營利組織。家扶也希望透過教育及多元能力的建立，持續協助提升學子競爭力，以達真正脫離貧窮的目標。

立委賴惠員表示，捍衛每位學子的學習環境，是立委理所當然需要努力的目標。當孩子藉由國民教育等管道成功接受基礎教育、社會化過程，必然能成為台灣未來展新的動力。日前疫情嚴重影響民生經濟，也對弱勢家庭造成各方面的衝擊，為了降低疫情對孩子們學習狀況造成的影響，立法委員賴惠員因此排除萬難，鼓勵各方企業家捐獻善款照顧原台南縣的弱勢家庭。

北家扶中心表示，今年受疫情影響，對於許多從事基層勞力工作家庭來說，停班、減班、無薪假等因素，必然直接影響家庭收入狀況，期盼更多善心人士能慷慨解囊、共襄盛舉助弱。

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