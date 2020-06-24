藥妝店搶推三倍券優惠！屈臣氏回饋10%提貨券　康是美最低36折

記者張毓容／綜合報導

因應政府振興三倍券即將上路，不少店家、品牌紛紛推出相關優惠活動，台灣兩大藥妝店龍頭屈臣氏和康是美也跟上這波「三倍券加碼潮」。屈臣氏開放三倍券現場領取，且使用三倍券消費即可獲得面額10%的商品券回饋；康是美則是推出最低36折的8款超值組合預購活動，從保養、彩妝到養生保健食品全都有。

＃屈臣氏



屈臣氏公關表示，因應行政院振興三倍券即將上路，民眾可於7/1至7/7及8/1至8/7實體振興券開放預購時，指定至屈臣氏門市領取實體振興三倍券，全台有超過570間屈臣氏門市皆可領取（離島與少數特殊門市除外），於7/15～7/31期天內領取，還可獲得加贈寵i會員點數3,000點。

▲屈臣氏開放門市現場領取三倍券，並加贈會員點數。



除了可領取三倍券，屈臣氏更加碼推出三倍券回饋方案，於7/15～8/14期間，持三倍券於屈臣氏消費，即可獲得使用面額總額10%的屈臣氏商品提貨券，如使用200元三倍券即可獲得20元回饋商品券，使用期限預計為1個月，不限消費金額、商品種類皆可使用。

另外屈臣氏更與3家信用卡合作，推出滿額加贈活動，像是優惠最高的「國泰世華信用卡」，刷卡消費滿3,000元，除了原先滿888元現抵100元的優惠，再加碼回饋400元刷卡金。

▲除了有三倍券10%回饋，也與三家信用卡合作推出滿額加贈刷卡金活動。

＃康是美

康是美第一波三倍券優惠活動則是推出雅漾、AHC、珂潤、一家人、老協珍、葡萄王、佳麗寶、資生堂專櫃等8大品牌的超值優惠組合，從保養、彩妝到保健食品都有，採取預購方式，以整份3,000元紙本三倍券可購買到最高八千多元的保養組，相當於36折優惠折扣。

▲康是美推出8大品牌優惠組合預購活動。

第一波8款預購超值組中皆含有各品牌明星熱賣商品，像是資生堂保濕組就包含人氣防曬「安耐曬」、怡麗絲爾超澎彈保濕化妝水＋多效美肌乳；美妝版萬年熱推的雅漾活泉水、保濕精華、面膜等全套系列；韓系神仙水代表之一AHC的無瑕保養組合等。

每款限量500組，並另外加贈MOOMIN蘑菇傘，於今（24）日開放預購至7/5，不需先付款，於7/15～8/4取貨期間再以整份3,000元紙本振興三倍券支付並領取商品。

▲預購組合中包含資生堂超澎彈保濕系列和AHC無瑕保養系列等各品牌明星熱賣商品。



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