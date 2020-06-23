遠百年中慶搶搭振興券話題　各櫃推大禮包「回饋加1倍」

▲遠百超級年中慶，搶搭振興券話題，用優惠再加上優惠吸客。（圖／遠百提供，以下同）

記者蔡惠如／台北報導

隨著7月中越來越近，行政院日前宣佈的振興三倍券發放日也即將到來，遠百6月底適逢超級年中慶檔期，今年也特別延長7天搶振興券商機，從6／25起至7／28以多重優惠應戰，除了首15日推出滿千送百方案之外，還會在各櫃推出品牌大禮包，主打「用3千買到6千價值」的特惠組合，吸引即將來臨的「報復性消費」商機。

上半年因新冠肺炎疫情，民眾不喜群聚，出門消費意願低，實體通路均承受一波衝擊，近期因疫情趨緩，加上台灣地區逐漸解封，逛街吃飯人潮逐漸回流，加上7月中振興券優惠方案即將上路，遠百營運長林彰豐表示，振興券還沒發，其實很多民眾已經開始消費，之前推出的「卡好康」就比去年同期成長15%，名品、化妝品跟家電都熱銷。

▲（左）台中大遠百飛利浦Mars奈米級空氣清淨機原價27,790元，特價18,990元，加贈HEPA活性碳濾網3年份；（右）新竹大遠百iRobot Roomba960掃地機器人原價42,999元，特價17,999元。

而因應7月中上路的振興券，遠百結合6月底開跑的超級年中慶，從首波就開始預備吸客，6／25起首15日，百貨服飾當日累計滿5,000元送500元抵用券，女裝、男裝、童裝單筆消費滿6,600元加送200元抵用券；保健器材單筆消費滿5,000元送500元抵用券；大家電也推出消費滿1萬元送1,000元抵用券。



另針對旗下特定分店，包括遠百信義A13，特推首15日百貨服飾當日累計滿5,000元送500元抵用券，1F國際精品單筆滿萬送千，女用品、女、男、童裝單筆滿6,600元加送200元抵用券，12大銀行單筆滿6,000元送200元抵用券，6月底前全館不限銀行卡單筆滿5,000元加送100元抵用券。

▲遠百信義A13年中慶單筆消費滿2,000元，可抽價值8.9萬元Super SOCO TC電動機車。

台中大遠百則針對國際精品、MEISSEN、D&L、JADEGIA、LAZARE消費單筆滿1萬元送500元抵用券。板橋大遠百、新竹大遠百、遠百桃園名品單筆消費滿1萬元，送1,000元抵用券。

遠百表示，今年因應振興券將帶動實體通路消費意願，也特別將年中慶檔期延長7天，從6／25起至7／28，並與各廠商策劃共推「大禮包」，類似像福袋或特惠組合方式，讓消費者用3,000元的成本買到價值更高的商品，因許多業者在上半年因市場低迷導致「好貨還留著」，今年的特惠組合也將會更有看頭。

而統一時代百貨台北店則針對端午節連假，推出「超給利」檔期活動，即日起至6／28首度推消費滿2,000元送400元抵用券，包含200元統一時代百貨台北店商品抵用券 + 100元餐飲抵用券 + 100元品牌優惠折抵券，另聯名卡累計刷滿15,000元，再加贈100元抵用券。