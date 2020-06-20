「友愛，想見你」特展　南大師生分享友愛街區歷史點滴

▲國立台南大學經營與管理學系與透南風工作室合作，在台南友愛市場舉辦「友愛，想見你」在地特展。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

國立台南大學經營與管理學系師生走出教室，與透南風工作室合作，6月13日起在台南友愛市場舉辦「友愛，想見你」在地特展，和民眾分享友愛街區的商業、生活與歷史。

「友愛，想見你」特展共有四個主題：咱ê友愛市場、堂前的裊裊炊煙、文化守護、40至60年代友愛街樣貌與風華視場。南大師生以友愛市場、總趕宮、湯德章故居等有形建築為主軸，從市場生活回朔歷史變遷、從總趕宮廟埕共用探討宗教與生活的關係、從湯德章故居保存事件延伸生命故事與南山公墓的文資議題，以及異國文化造成友愛街區產業變化，美軍酒吧、西服訂製、舶來品商行的興起等，進行一系列實地探勘、田野調查、資料蒐集與分析詮釋，展現友愛街多元的文化內涵。

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南大同學在現場為民眾導覽講解展示內容，並藉由抽籤詩、生活拼圖、九宮格問答遊戲增加互動，加強觀展者對議題的了解。現場也邀請西服行老闆接受訪談，親自說明40年代至今西服製作的樣式與變化。最後，以端午節應景的香包製作體驗做為壓軸活動。展覽期間吸引許多人佇足觀展，除了在地居民、文資前輩、懷舊民眾、外地遊客，還有移居臺南的外籍人士特別前來觀展，透過解說及互動，對友愛商圈發展的脈絡有更深入的了解。

南大經營與管理學系曾繁絹老師表示，知識的學習不侷限於學校教室內，透過在地街區發展與店家經營的實地探討，可以幫助同學認識場域，產生更多共鳴和省思，達成大學實踐社會責任的理念。

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