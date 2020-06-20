淡江「廢除二一制」　包正豪支持：不用再被學生情感勒索

▲淡江大學廢除二一制。（圖／淡江大學提供）

記者崔至雲／台北報導

淡江大學19日召開校務會議，決議自109學年起「廢除二一制」。該校全球發展學院院長包正豪在臉書上表示支持，「學生要不要念書是自己的事情，我們用二一退學來強迫學生念書，只是讓那些學生情感勒索我們。」

對於廢除二一制，包正豪透露，其實他在院長會議上面就已經支持這個提案了。他進一步說明，學生要不要念書是自己的事情，用二一退學來提醒、強迫學生念書，只是讓那些學生用「老師，我只差您這科就可以避免二一」的白痴藉口來「情感勒索」。

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包正豪表示，那種情境真的很煎熬，一個學生是否能繼續學業的關鍵竟然是他的決定，「雖然我很堅持學生應該自我負責，但每回狠心拒絕之後，還是會低落與失望。我為什麼要有這種情緒？誰讓我們是老師，誰不會願意給學生再一次機會？但為什麼要付代價的是我們？」

包正豪無奈指出，廢除二一制度，還有修業年限在哪裡等著。「你6年都修不完修不過，問題就從我身上轉移回到學生自己，我就解脫了。我承認我懦弱，但總歸該學生自己負責吧！」

廢除二一制，由台師大在2011年首開先例，隨後靜宜大學、佛光大學、文化大學、政治大學及中原大學跟進。現在淡江大學決議廢除，成為全台第七所廢除二一制的學校。



