彰化男與國中女生嘿咻3次　獸行被揭拿出20萬要和解：她又不是第一次

▲楊姓男子多次與14歲以下少女嘿咻挨告，竟辨說：「她又不是第1次」。（圖／示意圖「免費圖庫PIXABAY」）

記者游芳男／宜蘭報導

男子與國中一年級女生3次嘿咻，少女母親怒斥男子「連自己阿妹仔也做這種事」，男子未否認說：「對不起，我喝醉了，要多少錢你說」、「你女兒又不是第1次」。事後男子託胞弟拿20萬元要和解遭拒。宜蘭檢方以男子涉及與14歲以下之人為性行為罪起訴男子。

起訴書指出，彰化楊姓男子2014年12月起，多次與國中一年級的少女發生性關係。被少女表哥發現兩人LINE親蜜內容，如：少女傳給楊男說：「我去你家的時候很舒服」等，及楊男回說：「什麼時候去找你，不要跟媽媽說」等。

少女母親更去電楊男怒斥「連自己的阿妹仔也做這種事」，楊男坦承與少女的事並回說：「對不起，我喝醉了，要多少錢你說」、「你女兒又不是第1次」。事後男子託胞弟拿20萬元要和解遭拒。

少女則是承認與楊男有性行為，而楊男坦承也知道她當時是國1女。

檢方認為，楊男與少女3次性交應分論併罰，且楊男未強迫少女發生性行為，以楊男涉犯對未滿14歲女子為性交行為罪起訴。

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