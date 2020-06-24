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國三女手機跳訊息：喜歡在妳體內…母嚇傻直衝摩鐵！她激戰大12歲男友被看光

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▲桃園市徐姓男子前年與小三上摩鐵偷歡至少5次，分手後挨告強制性交，原配收到桃檢不起訴書怒而提告。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲國中少女小愛（小愛）與男友上摩鐵，媽媽心急找徵信社幫忙抓「床上證據」。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者徐愷昕／台中報導

15歲國中少女小愛（化名）與27歲周姓男子為情侶關係，2人時常會互傳情話。小愛的媽媽某日無意間看到女兒手機跳出鹹濕訊息，懷疑她被誘拐上床，嚇得趕緊花錢請徵信社幫忙監控女兒行蹤，周男與小愛上摩鐵的事情因此曝光。法院審理時法官發現周男明知小愛未成年，仍與她發生多次性關係，僅管雙方是你情我願，審結仍判周男有期徒刑3年。

周男與小愛年齡相差整整一輪，他明知女友尚未成年、還在國中就讀中，為滿足己慾竟多次要求小愛拍攝裸露胸部、下體特寫的照片供自己觀賞，且2人交往期間，周男如果有買包包送女友，還會挑逗要她用身體還，又或者要求小愛穿上情趣內衣給他打屁股。

小愛媽媽某日驚見女兒手機跳出周男傳送的鹹濕訊息，「喜歡在寶貝熱熱的體內解放」、「想要寶貝的水水」、「寶貝裸體尿尿」、「那個來都很想要」，以及周男邀約女兒上摩鐵的對話，趕緊砸錢請徵信社追查女兒行蹤。

2019年7月7日下午，小愛媽接獲徵信社告知女兒正前往摩鐵路上，她隨即趕赴該地並報警處理，最終順利於摩鐵內取得周男與女兒發生關係的相關證據。

▲桃園市徐姓妻今年1月間與郭姓男子在摩鐵開房，林姓人夫率員警衝入抓姦，因無證據最後檢不起訴。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲國中少女小愛（小愛）與男友上摩鐵，媽媽心急找徵信社幫忙抓「床上證據」。（圖／取自免費圖庫pexels）

►偷偷分享少女秘密！

台中地院審理時周男坦承全部犯行，法官認為雖發現2人一共發生過4次性關係，但考量他們過去為男女朋友關係，且周男也未將相關猥褻影片外流或用在其他地方，審結依妨害性自主罪判他有期徒刑3年。全案仍可上訴。

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