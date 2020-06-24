台南山上花園水道博物館又見「喜訊」　3隻黑冠麻鷺幼鳥現身羅漢松上

▲台南山上花園水道博館水源廣場木棧平台，發現鳥大便超多，原來是有黑冠麻鷺在羅漢松上築巢，目測約有3隻幼鳥。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



台南山上花園水道博館，園區生態豐富，是很難得的自然資產，工作人員最近在清洗水源廣場木棧平台，發現鳥大便超多，仔細一下，原來是有黑冠麻鷺在平台的羅漢松上築巢，目測約有3隻幼鳥，隨著幼鳥逐漸成長，排泄量越來越多，工作人員心中雖感開心，但也為清理鳥大便疲於奔命。

工作人員指出，園區生態豐富，是很難得的自然資產，不過某些時候，也會造成不便；最近在B館前的水源廣場木棧平台，每天都會出現大批鳥大便，由於平台下樹蔭涼爽，是遊客聚集休憩的熱門場所，鳥大便不但影響觀瞻，也讓人心驚膽顫。

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工作人員仔細觀察結果，原來是有黑冠麻鷺在平台的羅漢松上築巢，目測約有3隻幼鳥，隨著幼鳥逐漸成長，排泄量越來越多，每天工作人員上工第一件事情，就是用高壓水槍沖洗乾淨，不過看來幼鳥還是控制不了自己肛門，早上剛清完，還不到中午就又看到一堆鳥大便，讓大家疲於奔命。

因為清理需要動用到高壓清洗機及噴槍，遊客入園後，也無法一直封閉區域清洗，工作人員只好將桌椅搬開，避免不知情的朋友們接到來自「天上的禮物」；雖然有遊客建議可以將鳥巢移除，但因為根據紀錄，幼鳥約在1個多月就會離巢，為了讓牠們能安心飛翔，工作人員還是決定每天清洗，等牠們自然離巢，這段時間造成不便，也請大家見諒，大家一起來守護成長的小生命。

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