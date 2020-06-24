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中央社公布第9屆董監事名單　作家劉克襄續任董事長

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▲▼作家劉克襄。（圖／記者李毓康攝）

▲作家劉克襄續任中央社第9屆董事。（圖／記者李毓康攝）

記者林育綾／台北報導

財團法人中央通訊社第8屆董監事將於今（2020）年6月30日屆滿，文化部近提出第9屆董監事人選名單報請行政院遴聘，作家劉克襄將續任董事長一職。

文化部長李永得表示，中央社兼負提供國內外大眾傳播媒體新聞服務、促進國際對我國之瞭解、增進國際新聞交流之任務，第9屆董監事延攬文化、國際關係、新聞傳播、公民參與、法律、財會等各領域賢達，希望含括多元族群、透過不同世代之多元視角，為中央社注入新思維、新能量。

他提到，續任董事長劉克襄過去3年致力於結合公廣資源，提升公益性與公共性，出版《文化+雙週報》，強化國內外文化新聞報導，成立「媒體實驗室」因應數位趨勢及挑戰，更積極拓展海外駐點，擴增國際媒體合作，相信劉克襄董事長能在勇於創新及突破的基礎上，繼續領導中央社發揮國家通訊社的功能。

文化部提出中央社15位董事人選，包含作家劉克襄（董事長）、專欄作家朱宥勳、左岸文化總編輯黃秀如、中華文化總會副會長江春男、文化台灣基金會專案顧問賴秀如、聯合報副總編輯郭崇倫、資深媒體人杜念中、資深媒體人張典婉、世新大學新聞系助理教授李怡志、原住民族電視台主持人阿洛．卡力亭．巴奇辣、政治大學公行系教授杜文苓、台灣民間真相與和解促進會理事長陳翠蓮、文山社區大學校長鄭秀娟、玫瑰道明法律事務所所長邱晃泉，以及中央社工會代表孫承武。3位監事則包含中正大學傳播學系教授胡元輝、勤業眾信聯合會計師事務所董事長郭政弘，以及臺北科技大學智財所副教授江雅綺。

李永得進一步指出，中央社在國內媒體信任度向來排名領先，面對媒體環境變化劇烈，閱聽模式求新求變，未來仍應持續朝公共化、數位化及國際化的方向努力。期許中央社秉持新聞專業與公正客觀，扮演公民社會中優質文化傳播者的角色，還要勇於迎接數位趨勢及挑戰，成為與時俱進、結合傳統新聞價值和新科技、新工具應用的新媒體；更要帶領國人俯瞰國際現場，透過多語新聞服務讓國際社會認識臺灣，發揮國家通訊社的國際影響力。

中央社預計將於7月1日辦理新任董監事布達典禮、董事長交接，以及第9屆第1次董事會，正式開啟新任董事會運作。

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