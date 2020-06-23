文化部貪官被貶污更多！傳藝中心2工程收賄180萬　狂喝花酒廠商買單

▲前文化部人文司長朱端皓涉2件貪污案被檢察官同時起訴。（圖為資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

前文化部人文司長朱瑞皓涉嫌在2014年到2016年間，收受台北市出版商業同業公會賄賂元，還受招待去東南亞旅遊，被文化部發現後，貶調國立傳統藝術中心副主任，竟透過白手套向外兜售2項工程案，從中收取回扣180萬元，還接受廠商招待喝花酒，台北地檢署今天先將朱瑞皓在傳藝中心犯行依《貪污治罪條例》收賄等罪嫌起訴。

朱瑞皓在2014年7月到2016年9月間，擔任文化部人文及出版司副司長，隨後升任司長到2018年7月1日為止，再轉任國立傳統藝術中心擔任副主任一職，2020年4月間因涉貪遭搜索約談後，被檢察官聲請羈押禁見獲准至今。

朱瑞皓之所以被貶官，是因為遭文化部發現，他涉嫌在人文司任職期間，利用監督出版補助款項的權責，陸續收受台北市出版商業同業公會累積約60萬元的賄賂，甚至還接受招待去越南、泰國旅遊，之後再藉職務之便，幫助行賄的業者取得文化部採購標案，從中獲利達150萬元，朱因此被送廉政署調查舞弊情節。

▲朱瑞皓因接受招待案被收押後，又一度因收回扣案被戴銬提訊。（圖為資料照／記者劉昌松攝）

沒想到朱瑞皓到到傳藝中心擔任副主任時，毫無收斂，又在2018年、2019年間，分別趁台灣戲曲中心3樓多功能廳、琴房統包案2件工程標案，透過白手套陳金源，找上有意承接的安慶營造負責人廖育強，將採購標案資訊洩漏，並安排評選委員，護航廖取得標案。

廖為順利取得標案，前後多次招待朱瑞皓等人飲宴，甚至上酒店喝花酒，並在得標後，分次給付賄賂，朱瑞皓共收賄180萬元，中間人陳金源、邱祥豪共拿了80萬元，檢察官林俊廷調查後，痛批朱沉迷酒色、貪圖私利，利用職權對外兜售標案，依《貪污治罪條例》、洩密等罪起訴朱瑞皓，同案行賄廠商、白手套等人一併起訴。至於朱瑞皓涉嫌在文化部人文司任內的舞弊情節，另案偵辦中。

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