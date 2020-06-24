林佳龍：外籍客佔5成↑都會型旅宿納3.0補助　旅行社員工擬給定額1萬5

▲旅行社因邊境封鎖政策，營收持續下探，導遊領隊也沒有工作。（圖／記者李毓康攝）

記者賴文萱／台東報導

國際新冠肺炎疫情仍持續延燒，由於國門尚未開放，交通部於7月至9月再提出紓困3.0方案。交通部長林佳龍今（24）日視察台東受訪時表示，目前針對導遊、領隊會繼續實施薪資補貼，每個月補助1萬元，旅行社員工部分，由於先前是補助薪資的4成，不過為了作業方便，也請觀光局研擬補助一個定額，但確切會是多少尚未定案。另外，去年下半年外籍旅客住房佔一半以上的都會型旅宿也會納入補助。

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▲林佳龍表示，紓困3.0方案將於7月上路，會繼續針對導遊領隊、旅行業從業人員進行薪資補助。（圖／記者賴文萱攝）

交通部規劃推出紓困3.0方案，林佳龍指出，3.0主要對象是針對7~9月仍受顯著影響的觀光、運輸及機場相關產業，會對員工進行薪資補貼，畢竟要留住產業，人才是最重要。包含機場免稅店、機場餐廳、地勤、空廚等，還有從事出入境旅遊的導遊、領隊等從業人員，以及國際客佔比一半以上的都會型旅宿等，都會納入紓困。

林佳龍說，薪資補貼部分，導遊、領隊因為無雇主，因此維持一個月補助一萬，連續3個月；至於旅行社員工部分，先前是補助員工薪資的4成，但因為每個員工薪資不一樣，數字計算很繁雜，因此也請觀光局研擬是否給定額的補助，初步來說，數字以1萬5比較好算，但最終數字還未定案。

▲經營出入境旅行社的業者，受到國門尚未開放影響，今年業績慘淡。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

至於旅宿業員工薪資補貼方面，主要會以去年下半年國際客住房佔一半以上，業績明顯受到影響的都會型旅宿進行補助，但具體的家數、預算還要再統計，初估金額約有10多億，去彌補他們的員工薪資補貼。

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