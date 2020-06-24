



▲ 關山警動員搜尋失智老人，家屬親送豬腳麵線謝警 。（圖／記者楊鈞典翻攝）

記者楊鈞典／台東報導

日前台東關山警分局轄內有失智老人走失，副分局長温綮騫召集偵查隊、關山、電光等鄰近派出所警力及民力，還有里長帶領社區巡守隊，再加上消防搜救人員兵分多路投入協尋，遺憾最終找到的是具遺體。但是家屬對於大家的努力滿懷感激，特於23日親自將烹煮的豬腳麵線送至關山派出所謝警；關山警友站長王安士聞訊，也應景的贈送粽子慰勞大家的辛勞，在端午節前夕令員警們倍感溫馨！

關山派出所於日前接獲民眾報稱，家中患有失智的8旬長者離家後未歸，經搜尋未果隨即所報案協尋，分局長潘仕能隨即指派副分局長召集偵查隊、電光、崁頂派出所員警及協勤民力等約數10人，另外新福里里長黃德昕也帶同社區巡守隊隊員及義消搜救人員加入尋人行列，但因該老人未攜帶手機，無法以手機定位，只好以大範圍逐步縮小方式搜尋，並以巡邏車上廣播器沿路呼喊，同步調閱鄰近有裝設監視器之影像。第3天傳來消息，關山派出所長呂春來及警員鄭任甫在卑南溪河床上發現被協尋人遺體，隨即通報家屬前來指認，並經相驗衣著完整且現場無打鬥痕跡排除他殺後，交由家屬辦理後事。23日時家屬為感謝關山分局積極動員搜尋，使其能入土為安，送上親自料理的豬腳麵線謝警；關山警友站站長王安士聞訊後，也送上肉粽慰警，令所有員警倍感溫馨！

關山警分局長潘仕能表示，感謝所有同仁、協勤民力、社區巡守隊隊員及消防搜救隊隊員們，大家都發揮高度的同理心，頂著烈日不分晝夜戮力的找尋，一心要將這位迷途長者尋回，最終雖找到了一具遺體，但能讓其入土為安，令家屬感到非常欣慰。

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