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拜託別放生我！「分手死糾纏」前任星座Top4...花心射手：失去才懂對方好

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情侶,捏臉,調情,男女朋友,吵架。（圖／記者李佳蓉攝）

▲這4個星座分手後容易死纏爛打。（圖／記者李佳蓉攝）

記者林妤柔／綜合報導

感情結束最好還是先不要暫時聯絡，給彼此一段時間冷靜和療傷，但有些人還是無法忘記，不斷的活在過去，想要拾起已經結束的關係，反而搞得對方很累。陸媒《第一星座網》就分享有4個星座在感情中常無法走出來，死纏爛打的功力可說名列前茅。

1.巨蟹座
巨蟹座念舊，但對前任來說是很討厭的存在，明明已經老死不相往來還喜歡一直來糾纏，不斷沉浸在過去的美好。而巨蟹會這麼做的原因，是當他們發現周圍的對象沒有以前的好，才會狂糾纏，如果真的有更好的人出現，他們根本不會想到前任。

請繼續往下閱讀...

2.射手座
射手座是交往時很喜歡跟其他人互動，這對他們來說只是交友的一環，但會給當時的對象不安全感。直到分手後，他們才會感受到前任的包容與愛心，也想要彌補之前的缺憾，可惜對方已經繼續往前走了，而這也使射手給人一直死纏爛打的感覺。

情侶,男友,女友,分手,兩性,（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲射手分手後才感受到對方的好。（圖／取自免費圖庫pixabay）

3.雙魚座
雙魚敢愛敢恨，他們認為感情沒有先來後到，算是愛情至上主義。他們已經成為前任，仍喜歡跟對方聯絡，即使對方的現任已經感到不開心，他們也不在乎。很多時候，雙魚分手後才又感覺到當初被吸引的點，所以不想要放開，但更多時候，雙魚只是不想要對方過太好，單純不想被忘記而已。

4.牡羊座
牡羊座跟對方分手後，有段時間會陷入過去的美好記憶中走不出來，他們不懂以前那麼幸福，怎麼說分開就分開，無法接受事實的牡羊就會不斷騷擾對方，想要對方說出一個讓自己信服的答案。雖然牡羊是個死纏爛打的前任，但在旁人的眼中，也希望他們有一天能自己想通。

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