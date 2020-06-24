小隻馬北捷被扯掉胸罩！「上身半裸」遭120公斤壯男壓倒狂毆

▲小隻馬的內衣在拉扯過程中連同上衣遭扯下。（示意圖／CFP）



記者陳豐德／新北報導

新北市一名女子今年2月在板橋府中站2號出口牽著UBike經過時，突然被一名劉姓男子襲胸，讓她氣得抓住劉男衣領質問，並氣得要報警，沒想到反被壓制在地上後，將上衣及胸罩用力扯下，女子在大街上呈現上半身全裸狀態，好險一旁民眾見狀及時將劉男制伏，新北地院審理時發現劉男近4年都有性騷擾紀錄，依照性騷擾、強制猥褻等罪嫌判他4個月、10個月徒刑。

判決書指出，被害女子當日上午9時許準備還完UBike去搭捷運，卻在人行道狹窄處，被劉男伸出左手抓捏左邊胸部，她當下停車質問為何要襲胸，劉男卻辯稱「你有什麼辦法證明我襲胸？」女子認為劉男是慣犯，且該處為監視器死角，於是抓住劉男衣領就要抓他去報案。

雙方爆發拉扯衝突，由於劉男身形為180公分、120公斤的壯漢，一把就將才155公分、50公斤的女子強壓在地上，毆打她的背部，女子為了救命抓住劉男下體，原本以為能夠逃出生天，沒想到又被一把抓回來，從背後扯掉她的衣服及胸罩，所幸附近民眾見狀將劉男壓在地上斥責，另外有善心人士拿衣服給女子遮蔽赤裸的上半身。

但劉男卻辯稱他沒有對女子襲胸，且是女子先抓住他、辱罵自己三字經，且8年前他曾經出過車禍，手術後左側肢體無力，所以左手、左腳不靈活，不會以左手去襲胸，應該是肢體無力為求平衡避免跌倒時，才會碰觸到女子胸部，沒有性騷擾的犯意。

審理時法官認為，雖然手術後醫院認定劉男左側肢體一例，但不代表左手無法抓捏，且目擊者有看到劉男一手勾著女子脖子、一手則要扯下女子衣服，可見左手還是能正常動作，且近4年劉男都有在公共場所性騷擾的紀錄，因此依照性騷擾及強制猥褻罪嫌判刑。

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