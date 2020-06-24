　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

小隻馬北捷被扯掉胸罩！「上身半裸」遭120公斤壯男壓倒狂毆

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲胸部,波霸,乳房,大奶,正妹,胸罩,內衣,露奶,乳溝。（圖／CFP）

▲小隻馬的內衣在拉扯過程中連同上衣遭扯下。（示意圖／CFP）

記者陳豐德／新北報導

新北市一名女子今年2月在板橋府中站2號出口牽著UBike經過時，突然被一名劉姓男子襲胸，讓她氣得抓住劉男衣領質問，並氣得要報警，沒想到反被壓制在地上後，將上衣及胸罩用力扯下，女子在大街上呈現上半身全裸狀態，好險一旁民眾見狀及時將劉男制伏，新北地院審理時發現劉男近4年都有性騷擾紀錄，依照性騷擾、強制猥褻等罪嫌判他4個月、10個月徒刑。

判決書指出，被害女子當日上午9時許準備還完UBike去搭捷運，卻在人行道狹窄處，被劉男伸出左手抓捏左邊胸部，她當下停車質問為何要襲胸，劉男卻辯稱「你有什麼辦法證明我襲胸？」女子認為劉男是慣犯，且該處為監視器死角，於是抓住劉男衣領就要抓他去報案。

雙方爆發拉扯衝突，由於劉男身形為180公分、120公斤的壯漢，一把就將才155公分、50公斤的女子強壓在地上，毆打她的背部，女子為了救命抓住劉男下體，原本以為能夠逃出生天，沒想到又被一把抓回來，從背後扯掉她的衣服及胸罩，所幸附近民眾見狀將劉男壓在地上斥責，另外有善心人士拿衣服給女子遮蔽赤裸的上半身。

但劉男卻辯稱他沒有對女子襲胸，且是女子先抓住他、辱罵自己三字經，且8年前他曾經出過車禍，手術後左側肢體無力，所以左手、左腳不靈活，不會以左手去襲胸，應該是肢體無力為求平衡避免跌倒時，才會碰觸到女子胸部，沒有性騷擾的犯意。

審理時法官認為，雖然手術後醫院認定劉男左側肢體一例，但不代表左手無法抓捏，且目擊者有看到劉男一手勾著女子脖子、一手則要扯下女子衣服，可見左手還是能正常動作，且近4年劉男都有在公共場所性騷擾的紀錄，因此依照性騷擾及強制猥褻罪嫌判刑。

►連我阿嬤用了都會發光

【更多新聞】

女兒遭「私刑」險死！母怒約國中生談判　殺手突竄出狂砍報復

影／怎躲？水泥車「跨線突切車道」輾過女騎士頭害命　網怒：自己製造的死角

BMW國道內線「龜速93公里」挨罰討拍　車主怒：開車30年沒聽過這條罰規

ET快訊
LIVE／國內連續73天無本土病例！435人解除隔離「剩5人
高雄幼兒園驚爆虐童！5歲童雙手被園長180度反折　騰空重摔嚴
保健食品公司GNC宣告破產！將出售公司、關閉所有門市
快訊／現在有貨！好市多網站再開賣中衛盒裝口罩
許書豪甜娶13年女友婚紗照曝光！誓言「攜手並肩走一輩子」
影片曝光！紅斑馬撞女騎士肇逃　國道警證實了...下場慘爆
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

查緝色情護膚店驚見「現職警察」也在其中　他嚇到落跑自摔撞斷腳

兩人相差37歲曾在街上熱吻！89歲黨國大老第2春告吹　熟女音樂家要他賠650萬

獨／阿囉哈司機衝國道警隊急喊：車上有賊！台北偷到台中..即時影像曝

小隻馬北捷被扯掉胸罩！「上身半裸」遭120公斤壯男壓倒狂毆

高雄幼兒園長殘虐5歲童！雙手180度反拗再騰空重摔害嚴重骨折　代理市長說話了　

台日協定海域作業遭日驅趕　海巡署追查：日本海釣娛樂船幹的！非官方

快訊／女童國小剛畢業…烏來紅河谷橋下溺水！一度無生命跡象　送醫觀察中

台東知本溼地光電開發案協商…廠商拉攏14票險勝　部落領袖提決議無效之訴

人妻路況不熟違規停車遭攔查...老公是通緝犯！包包搜出槍彈

桃園某高職女學生蒸便當遭惡搞　男學生強出頭！兩派人馬校園大戰2回合掛彩

Lulu回歸《大熱門》熱吻陳漢典3次　自爆「我孩子的爸」...李家慶霸道強吻！

當兵收到美國女友來信報告近況 看完信發現她竟已是人妻網笑翻

生死一瞬間！待轉區險成待撞區 轎車沿路暴衝還直接開上人行道

孕婦駕車閃避不及撞違規機車！ 女騎士噴飛身亡、10歲女兒重傷

狗狗每日等校車！目送女童上學 開心接她回家～網：男友學著點

王大陸「可愛舞蹈」助陣四葉草隊　黃子韜虧是「打醬油」：你有跳嗎XD

《DD52》她跳舞全部導師都讚爆！　潘瑋柏起雞皮疙瘩、陳立農「舞蹈擔當來了」

超狂老爸把「女兒最愛」刺小腿　 馬麻無限白眼！網：正宮輸情人

四川阿壩水資局發洪水橙色預警　三峽大壩若潰堤「摧毀力勝核彈」

馬麻回來惹～柴「開飛機＋笑眼」　療癒表情融化網：眼裡滿滿愛 ❤

查緝色情護膚店驚見「現職警察」也在其中　他嚇到落跑自摔撞斷腳

兩人相差37歲曾在街上熱吻！89歲黨國大老第2春告吹　熟女音樂家要他賠650萬

獨／阿囉哈司機衝國道警隊急喊：車上有賊！台北偷到台中..即時影像曝

小隻馬北捷被扯掉胸罩！「上身半裸」遭120公斤壯男壓倒狂毆

高雄幼兒園長殘虐5歲童！雙手180度反拗再騰空重摔害嚴重骨折　代理市長說話了　

台日協定海域作業遭日驅趕　海巡署追查：日本海釣娛樂船幹的！非官方

快訊／女童國小剛畢業…烏來紅河谷橋下溺水！一度無生命跡象　送醫觀察中

台東知本溼地光電開發案協商…廠商拉攏14票險勝　部落領袖提決議無效之訴

人妻路況不熟違規停車遭攔查...老公是通緝犯！包包搜出槍彈

桃園某高職女學生蒸便當遭惡搞　男學生強出頭！兩派人馬校園大戰2回合掛彩

「廢考監就從凍結提名開始」　林為洲喊臨時會成立修憲委員會

6/29起外籍、港澳人士可申請來台　2條件不適用！

香港中文大學女學生「7個月經手14.1億元」　警方不排除與反送中有關

槍砲修法提高改造手槍刑責　 南警同步掃蕩黑槍展決心

查緝色情護膚店驚見「現職警察」也在其中　他嚇到落跑自摔撞斷腳

北市高中職學生「悠遊卡+悠遊付」回饋1千　申請步驟一次看

兩人相差37歲曾在街上熱吻！89歲黨國大老第2春告吹　熟女音樂家要他賠650萬

《若是一個人》是享受還是悲哀？透過6個角色的情緒轉折品味寂寞

獨／阿囉哈司機衝國道警隊急喊：車上有賊！台北偷到台中..即時影像曝

福斯小改款Arteon內外升級新亮相　攜手獵跑車型搶攻高階市場

昆凌比基尼「重點部位」尺度好大！　粉看ID嚇慘：周杰倫生氣了

社會熱門新聞

棄身價6千萬夫！人妻「BMW社團」外遇醫師車友

快訊／港夫妻自殺亡「很抱歉」　業主崩潰

即／屏東分局員警包娼包賭！遭搜索秒跳樓骨折

桃園翁遭推倒地亡　目擊者還原現場

新人跨武嶺護欄爽拍婚紗　國家自拍器傻了！

醫院下班被擄走！24歲女遭性侵…5人圍觀錄影

放啞鈴卻浮起！愛河分屍連2天詭異巧合曝　警點出關鍵

板橋女外遇51刀殺嬰！家人不知憂鬱真相

剛獲師鐸獎！國小主任墜4F亡…臉書曾喊：我驕傲

14歲國中當「抓耙仔 」　私刑7打1「扳手爆頭」亡

指揮交通遭磚頭毆打　桃園義交被開罰

天庭召喚救新冠　邪教教主開黑洞騙雙修

撞殺畫面曝光！砂石車盲彎逆向撞機車

驚曝愛河分屍案兇嫌背景　高大成放大腳一看：死亡3天

更多熱門

相關新聞

男友約會請吃海底撈　女方傻眼爆氣

男友約會請吃海底撈　女方傻眼爆氣

「海底撈是給窮人裝有錢吃的」！新加坡一名女子日前嫌棄男友送的700元新幣（約台幣1.5萬元）LV錢包，比不上姐姐男友送的1000新幣（約台幣2.1萬元）的香奈兒錢包，受到網友的撻伐。21日她再度發文，砲轟男友約會帶她吃海底撈，而不是去米其林餐廳用餐，拜金言論再度引發網友怒火。

搭捷運遇到「萌系大腳交」坐隔壁

搭捷運遇到「萌系大腳交」坐隔壁

狂用手肘碰女子身體！被抓包惱羞怒嗆

狂用手肘碰女子身體！被抓包惱羞怒嗆

捷運占位！阿嬤「口罩當眼罩」度咕勿擾

捷運占位！阿嬤「口罩當眼罩」度咕勿擾

百萬轎車180度橫在浮洲橋　駕駛自撞輪胎噴飛全身傷

百萬轎車180度橫在浮洲橋　駕駛自撞輪胎噴飛全身傷

關鍵字：

襲胸板橋府中站捷運內衣性騷擾

讀者迴響

發燒話題

許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

短褲妹當街遭屠殺亡！殘破身軀無力掙扎斷氣

俄18歲網美「重機飆時速90km」甩噴街頭

35杯飲料遭惡棄「全免費送」　報警下場傻爆！

機車爆乳妹網狂重播　神到本尊了！

KID、小鬼驚爆不合　1照片揭真相

下載FaceApp慘了　玩家哭：被迫付650元

北韓官媒：金正恩暫停對南韓採軍事行動計畫

愷樂救羅志祥「密謀下一步」曝光！

國軍體測「每年一次改每月」　基層怒：要開戰了嗎？

只有三天！麥當勞「熱門餐點」買1送1　薯餅免費吃

中衛口罩8色全上　博客來今早開搶

愛紗離婚15個月爆新歡「180高挑熟男」

木村拓哉私密片罕見曝光…「嘟嘴索吻」下秒笑炸啦！

三峽大壩易被炸？專家：沒這麼蠢

CEO男友玩雙飛！閨蜜當小三求歡：我那裡在流血

更多

最夯影音

更多
Lulu回歸《大熱門》熱吻陳漢典3次　自爆「我孩子的爸」...李家慶霸道強吻！

Lulu回歸《大熱門》熱吻陳漢典3次　自爆「我孩子的爸」...李家慶霸道強吻！
當兵收到美國女友來信報告近況 看完信發現她竟已是人妻網笑翻

當兵收到美國女友來信報告近況 看完信發現她竟已是人妻網笑翻

生死一瞬間！待轉區險成待撞區 轎車沿路暴衝還直接開上人行道

生死一瞬間！待轉區險成待撞區 轎車沿路暴衝還直接開上人行道

孕婦駕車閃避不及撞違規機車！ 女騎士噴飛身亡、10歲女兒重傷

孕婦駕車閃避不及撞違規機車！ 女騎士噴飛身亡、10歲女兒重傷

狗狗每日等校車！目送女童上學 開心接她回家～網：男友學著點

狗狗每日等校車！目送女童上學 開心接她回家～網：男友學著點

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面