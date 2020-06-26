影／大雷雨襲北北基！網PO板橋天空奇景　大片雲層現「雨瀑」超壯觀

記者李宜秦／台北報導

受到午後熱對流影響，中央氣象局針對全台16縣市發布大雨特報，另針對「基隆市、台北市、新北市」發布大雷雨即時訊息。有網友分享板橋的天空，竟出現整片「雨瀑」，畫面相當壯觀。

▲大雷雨襲北部！網友拍下驚人「雨瀑」。（圖／網友郭國楨授權提供）

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氣象局針對16縣市發布豪、大雨特報，氣象局表示，午後對流雲系發展旺盛，易有短時強降雨，今（２６）日高屏地區、南投地區、基隆北海岸、大台北地區、宜蘭地區及其他各地山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。

▲午後熱對流影響，大雷雨襲北北基宜。（圖／氣象局）



另外，氣象局也針對「基隆市、台北市、新北市」發布大雷雨即時訊息。

網友郭國楨在臉書社團「我是板橋人」PO出一張天空照，只見天空上有一整片烏雲，形成一片「雨瀑」，畫面相當壯觀，讓其他網友直呼「拍得好厲害，好像電影畫面」。郭國楨接受《ETtoday新聞雲》訪問時透露，自己並非用相機，而是用智慧型手機拍攝，地點在公司頂樓，「一開始我還以為是龍捲風！」

▲▼大雷雨襲北部！網友拍下驚人「雨瀑」。（圖／網友郭國楨授權提供）

▲▼大雷雨襲北部！網友拍下驚人「雨瀑」。（圖／網友郭國楨授權提供）