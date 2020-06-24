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桃園增編400員額　鄭文燦：優先擴充航空城、捷運、水利等人力需求

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▲桃園增編400員額，鄭文燦表示：將優先擴充航空城、捷運、水利等人力需求。（圖／市府提供）

▲桃園增編400員額，鄭文燦表示：將優先擴充航空城、捷運、水利等人力需求。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府因應人口突破225萬人、以及各項重大建設需求，獲政院同意增編員額400人。市長鄭文燦宣布，其中，因桃園航空城進入實質開發階段，優先挹注員額並在工務局下新成立二級機關「航空城工程處」，除了增加55名員額，另由工務局移撥15名，並採取分階段進用方式，預計將有70名公務人力投入新設航空城工程業務。

鄭市長也提到，桃園市當前三心六線捷運軌道建設，已進入施工階段，捷運工程局人力亦獲得相當幅度的增加。而交通局因應公共運輸管理業務擴展需要，增加「公共運輸科」的人力配置；都市發展局因應國土計畫三法實施，本市各項區域計畫及國土計畫皆陸續進行核定，讓原有都市行政業務大幅增加，因此另外成立「國土計劃科」，將非都市土地一併納入，以利專責管理，促進城市轉型發展。

由於，市府持續推動大嵙崁溪水與綠休閒園區計畫，並將在大漢溪沿岸取得228公頃國有河川高灘地，因應桃園市河川綠地增加，以及其他11條主要河川綠地取得及滯洪池操作、水閘門管理、防災整備等河岸管理需要，增加水務局辦理防災及河岸地工程等水利建設重點工作人力，並成立專責單位「水利防災科」及「河岸地工程管理科」。

為加強市場管理經濟發展局將充實「市場科」人力，保留各區公所的市場業務；並因應本市亞矽、航空城等產業園區開發管理及會展中心業務需要，成立「開發管理科」，積極朝向整合境內各個產專區的願景持續努力；另因應本市工商登記業務不斷成長，現有工商登記科，也將拆分為「工業行政科」、「商業行政科」。

鄭市長亦表示，教育局增設「綜合規劃科」，專責推動教師專業培訓、環境教育、食農教育等教育政策研究策劃業務；社會局除擴充家庭暴力防治專業人力外，另增設「新住民事務科」，期能強化對新住民家庭的照顧服務，並和本市新住民文化會館相互搭配，提升新住民朋友的照顧、輔導等福利措施。

另外，勞動局增加安薪就業及創業、勞動檢查相關人力，並於就業服務處增設「就業安全課」；觀光旅遊局轄下的風景區管理處，原負責角板山、小烏來、虎頭山等風景區管理工作，為因應本市觀光景觀工程業務增加，並期推動北橫國家級風景特定區發展計畫，充實風景區管理處人力，因此增設「景觀工程課」。鄭市長也說，至於各機關因應業務需求增設輔助單位者，市府亦衡量需求，合理分配員額。

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