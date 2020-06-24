Adobe免費相機程式《Photoshop Camera》上市　iOS、Android都可用

▲Adobe《Photoshop Camera》。（圖／Adobe提供）

記者邱倢芯／台北報導

Adobe日前已推出《Photoshop Camera》相機應用程式，這是由人工智慧驅動的相機應用程式，包含超過80個鏡頭和濾鏡，Adobe每週都會推出新濾鏡讓使用者選擇。值得注意的是，Adobe《Photoshop Camera》支援雙平台，因此無論是iOS還是Android的用戶皆可下載這款App。

事實上，Adobe去年於Max創新大會中就已預告將推出《Photoshop Camera》，並表明這款應用程式將重新定義智慧手機的攝影。而在今年，Adobe正式推出這款《Photoshop Camera》 App，讓使用者可在拍攝前為其照片添加濾鏡和特效。

▼Adobe《Photoshop Camera》號稱擁有超過80款濾鏡。（圖／Adobe提供）

Adobe指出，《Photoshop Camera》當中加入了自家的人工智慧系統Adobe Sensei，讓使用者可以即時智慧地創製圖像；另外，利用人工智慧技術，App也可即時識別照片中的主體從而提供建議，並在拍攝當下自動應用於不同類型，例如人像、風景、自拍、食物等照片所需的複雜且獨特功能，同時始終保留原始照片。

另外也能辨識照片的技術內容，即動態範圍、色調、場景類型、面部區域等，因而自動應用複雜的調整。用戶在螢幕上滑動或輕觸，便可即時創建好看的影像，使社交貼文更上層樓。