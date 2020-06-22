最可愛烏龜回來了！Android 11 Emoji將回歸經典「Blob風格」

▲Android烏龜Emoji演變。（圖／取自Emojipedia）

記者王曉敏／綜合報導

過去幾年來，Google對Android的Emoji風格進行了多次改變，其中幾個最令粉絲們傷心的，就是Android 4.4至7.1期間的「烏龜」Emoji，不過據外媒報導，在Android 11 Beta 1中，那個大家最懷念的微笑烏龜Emoji又回來了。

Google今年初宣布，Unicode Emoji 13.0中所包含的62個新符號及55種膚色、性別變體將於Android 11中向用戶提供。據《9to5Google》報導，目前Android 11 Beta 1中確實已加入了一些新的Emoji，雖然可能還不是最終設計，但值得一提的是，許多Emoji似乎回歸到了最經典的「Blob」時期設計，包括用戶最喜歡的「烏龜」及「青蛙」等。

Android 4.4至7.1期間的「烏龜」Emoji外型相當討喜，有著短小的尾巴跟可愛的微笑，是許多用戶相當喜的Emoji之一。不過，為了使旗下Emoji畫風更統一、生動， Google於2017發布了優畫版Emoji，取消了原先的Blob Emoji「果凍人」，並針對色彩大小等設計訂定統一標準，而「烏龜」Emoji也是在這波「整形」於Android 8.0上被全新的設計給取代。

但相較於Android 7.1上可愛的設計，Android 8.0的烏龜則是負評不斷，到了Android 9.0，Google又設計了新款，但同樣不那麼討喜。而在Android 11上，Google似乎有意回歸Blob Emoji的畫風，雖然略有調整，但整體設計仍看得出是致敬Blob Emoji風格，在推特上引起廣泛的好評。

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