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iOS在充電提示上更智慧！　AirPods新增「最佳化電池充電」功能

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▲▼蘋果開發者大會WWDC,iOS 14。（圖／取自YouTube／Apple）

▲iOS 14新增許多新功能。（圖／取自YouTube／Apple）

記者謝仁傑／綜合報導

在iOS 14的更新中，現在用戶更可以掌握iPhone配件的電力情況，像是Apple Watch或者AirPods，用戶除了比之前更能掌握充電情況，還可以防止電池老化。

Apple Watch在完成充電後也會發送通知給用戶。由於人們在睡眠時配戴Apple Watch‌的過程中無法充電，因此在人們起床後，可能馬上就會需要充電，通知功能會在充電完成後自動通知用戶。

watchOS 7中新增的「睡眠追蹤」是一項相當有用的功能，可以提醒用戶固定的作息，並在晚上睡覺時佩戴‌Apple Watch，來‌進行睡眠追踪。

▲▼ 蘋果 Apple Watch 4。（圖／達志影像／美聯社）

▲Apple Watch。（圖／達志影像／美聯社）

蘋果官網上並未列出Apple Watch充電通知功能，但顯示了AirPods將具有充電通知，當AirPods電量不足時，iOS用戶會收到一則訊息，通知AirPods即將充電。

此外，為了降低電池老化速度，iOS 14也為AirPods新增了一個「最佳化電池充電」（Optimized Battery Charging）功能，延續AirPods‌電池的壽命。新功能會讓AirPods在用戶的日常充電歷程中學習，之後就會在設備充滿用戶平日所需電量的80％之後，暫時停止繼續充電。

比方說用戶睡覺時開啟這項新功能，AirPods便會充電至80％後停止，並在用戶醒來前一個小時左右充滿剩下的20％。

▲蘋果可穿戴設備,可穿戴設備,圖庫386。（圖／取自9TO5Mac）

▲蘋果對Apple Watch和AirPods系列增加了電池監測相關功能。（圖／取自9TO5Mac）

蘋果為了延續iPhone和mac的電池壽命，先前就引入了類似的最佳化電池充電功能，以減少電池保持100％還繼續充電的頻率，因為一旦鋰電池在充電器上充電過久就會造成電池老化。iPhone在iOS 13中已經引入了這項功能，mac則在macOS Catalina 10.15.5中則引入電池健康管理功能。

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