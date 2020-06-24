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柯文哲推薦吳益政：去問高雄人「一定講不出什麼壞話」　

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記者楊亞璇／台北報導

高雄市長補選的選手底定！趕在登記參截止前一天，台灣民眾黨23日宣布徵召親民黨籍的高雄市議員吳益政參選。對此，台北市長、民眾黨主席柯文哲回應，去問高雄人，至少他一定講不出有什麼壞話，是個滿紮實的人。他在地方是禁得起檢驗，談過那麼多次，也認識相當長時間，「我覺得這人是不錯的人選」。

▲▼「一卡一付瘋振興，獨厚青春加碼金」北市高中職生振興加碼專案記者會。（圖／記者黃國霖攝）

▲ 柯文哲（圖／記者黃國霖攝）

柯文哲指出，他認識吳益政很久，從2018年開始，已經認識很久，每次去高雄都找他聊天，他是連任五屆議員，從政的好處就是大家都在陽光下檢驗，「吳益政是個，過去歷史還算滿…」隨便問一個高雄人，看對他印象怎樣，至少他一定講不出有什麼壞話，不是說他是黑道、包工程，一定沒有這種東西，是個滿扎實的人。

柯文哲指出，「我跟他理念相同」，跟他談過很多高雄市政建設，覺得他滿有idea的，所以這人已認識相當久，「不是從來不認識，突然換到菜籃就當作菜了，已經談過很久了」；他在地方是禁得起檢驗，談過那麼多次，也認識相當長時間，「我覺得這人是不錯的人選」。

至於民眾黨決定推人的關鍵是什麼？柯文哲說，這應該是發言人call in節目去回答就好，民主政治本來就是相對的選擇，不敢說選出來一定聖人，但要讓老百姓想說，這些選擇當中，選擇一個比較好的，「我非常清楚，當然這樣在這地方講，這三個候選人裡面，吳益政是最好的」從過去經歷、準備，還有對高雄市政熟悉程度。

對於是否一樣要求吳益辭職？柯文哲推說，「這裡是台北市政府，不應當回答黨的問題，有黨問題應該問黨發言人，在這個房間下，我是台北市長，沒有啦，唉！」

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