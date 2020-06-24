嬰兒嗆奶窒息！27歲護士秒跪地「人工吸痰」吞下　網讚爆：最美天使

▲夫妻抱著出生10天的嬰兒來醫院求救。（圖／看看新聞）

記者蔡儀潔／綜合報導

人們常說「醫者仁心」，近日在陝西西安一家醫院內，就出現了溫暖的一幕。27歲的護士高春燕值班時，一對夫妻抱著剛出生10天的嬰兒來求救，說是孩子嗆奶了。緊急情況下，高春燕直接人工吸痰並直接吞下，為孩子清理呼吸道，就這樣堅持5分鐘後，順利搶救回寶寶。

據《看看新聞》報導，19日晚間，一對夫妻進來求助，說是孩子嗆奶了，值班的醫護人員急忙將他們一路護送到二樓。因為嬰兒太小、當時已面色青紫、呼吸淺弱，情況十分危急。

▲高春燕在進行人工呼吸。（圖／看看新聞）

醫護人員表示，送醫前已過去20分鐘，為了爭取更多搶救時間，他們一邊瞭解病史，一邊拿搶救設備，但開啟吸痰器需要時間，孩子的情況已刻不容緩，這時高春燕拿著可控式吸痰管，細的一頭插進嬰兒口中，另一頭放自己嘴裡，人工吸痰、為孩子清理呼吸道，因來不及吐出就都吞了下去。

就這樣堅持5分鐘後，嬰兒出現啼哭、意識漸漸恢復，膚色也正常了。因該醫院沒有新生兒科，嬰兒在搶救室吸氧時，院方聯繫了上級部門，當晚將孩子轉運到西北婦幼繼續治療，目前生命體徵平穩。

事後高春燕表示，「我們是醫務工作者，只要能救命，讓我們做什麼都行。」提醒新手爸媽，新生兒的胃部和喉部還沒發育成熟，餵奶後將嬰兒直立抱在肩頭，輕拍背部幫助排出胃部氣體，最好聽到打嗝再放下。

▼ 高春燕已經工作4年了。（圖／看看新聞）

消息傳出後，網友紛紛大讚高春燕是「最美的天使」、「救了一個家庭」、「這是真的天使！」、「偉大啊」、「護士也很辛苦，大多數人歌頌醫生的同時往往會忽略護士，你們真的很辛苦」。

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