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「頸動脈窒息式擒拿」全美各州警察陸續禁用　法國跟進：爾後取消這項訓練

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▲▼明尼斯亞波利斯警員紹文（Derek Chauvin）用膝蓋壓死黑人男子，事後已被革職並逮捕。（圖／翻攝自推特／QasimRashid）

▲美國幾個州陸續宣布，禁用「頸動脈窒息式擒拿」。（圖／翻攝自推特／QasimRashid）

記者林彥臣／綜合報導

美國黑人佛洛伊德（George Floyd）遭到白人警察膝蓋跪頸8分46秒窒息而死，死前只能無助呼喊「我不能呼吸」（I can’t breathe）引發全美各地的示威與暴動潮。對此美國有幾個州陸續宣布，禁用警察使用「頸動脈窒息式擒拿」，就連遠在歐洲的法國也宣布跟進。

根據CNN報導，「頸動脈窒息式擒拿」是軍警經常使用於壓制敵人或罪犯的擒拿技巧，可以用腿或手臂約束對方的頸部造成窒息，多年來這項技術一直引發爭議，尤其是發生於2014年的埃里克•加納（Eric Garner）死亡案，就是死於「頸動脈窒息式擒拿」。

包括加州、紐約州、佛羅里達州、華盛頓特區、華盛頓州、芝加哥、休士頓、丹佛、鳳凰城，以及佛洛伊德之死事發地點的明尼亞波利斯，都宣布禁止警察使用「頸動脈窒息式擒拿」，包括膝蓋跪頸壓制，以及柔術的「裸絞」都在禁用範圍。

▲▼美國黑人佛洛伊德（George Floyd）之死，在法國也引發反種族主義示威。（圖／路透）

▲美國黑人佛洛伊德（George Floyd）之死，在法國也引發反種族主義示威。（圖／路透）

法國內政部長卡斯塔納（Christophe Castaner）也宣布，「頸動脈窒息式擒拿」是一項危險的技術，爾後的警察訓練不在實施這個項目，「我聽到了批評，聽到了對種族主義強烈的仇恨聲浪，種族主義者在我們的社會是沒有地位的」。

法國內政部數據顯示，上周六發生的反種族主義施威遊行，超過2.3萬人走上街頭，並且呼籲警察停止濫用暴力。

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