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急診護士確診！北京大學國際醫院「全面封閉管理」停診不收病患

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▲▼北京大學國際醫院。（圖／翻攝北大國際醫院官網）

▲北京大學國際醫院一名護士確診，醫院已停止看診及收治病患。（圖／翻攝北大國際醫院官網）

記者蔡紹堅／綜合報導

北京市昌平區副區長吳彬19日表示，北京大學國際醫院一名急診科護士被確診感染新冠肺炎，目前醫院門診、急診已經停診，實施「全面封閉管理」，並派駐工作組進駐，統籌調度防控工作。

吳彬在北京市新冠肺炎疫情防控記者會上指出，北京大學國際醫院一名護士在18日被確診，她服務於急診科，為14日海淀區一名確診病例的密切接觸者。

▼北京疫情復燃，各區展開大規模檢測。（圖／記者任以芳攝）

▲▼北京、核酸檢測、檢疫、西城區。（圖／記者任以芳攝）

吳彬提到，昌平區接獲通報後，迅速對北京大學國際醫院進行「全面封閉管理」，並組建了工作專班進駐醫院，統籌調度防控工作，制定並嚴格落實有關措施，堅決切斷傳播途徑，有效控制傳染源。

吳彬還說，醫院封閉管理期間，將同時展開流行病學調查，擴大環境採樣檢測和密切接觸者排查範圍，流行病學調查人員圍繞病例的活動軌跡，追蹤所有密切接觸者，落實隔離觀察措施。

吳彬強調，會將確診病例第一時間轉運至定點醫院及時治療，並對醫院進行全面消毒和終末消毒，對院區門、急診暫時停診，相關病房暫停收治新入院患者，降低人員密度。

▼北京市民排隊等待檢測。（圖／記者任以芳攝）

▲▼北京、核酸檢測、檢疫、西城區。（圖／記者任以芳攝）

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