新手媽餵男嬰喝奶…隔天窒息死亡　「一時緊張」嬰屍丟垃圾車　

▲高雄新手媽嗎餵奶後未注意嬰兒窒息亡，竟將屍體丟入垃圾車中。（示意圖／pixday）



記者洪正達／高雄報導

高雄林姓女子2016年間產子後，某晚餵奶後發現兒子被噎住呼吸道，但林女並未警覺仍自顧自地睡去，沒想到醒來後兒子因窒息慘死，一時慌亂之下，竟將屍體用垃圾袋包裹後丟入垃圾車中，直到社會局人員訪查後才發現男嬰早就死亡，檢方審理後，依侵害屍體罪將他起訴。

檢察官指出，林女從2016年6月間在高雄長庚醫院產下一名男嬰後，直到11月被衛生局發現男嬰並無疫苗施打紀錄，當下立即通報社會局前往訪查，直到林女見到社會局人員上門後，原先堅決不透露半字的林女，才在社工的循循善誘下說出案發經過。

地檢署表示，林女在複訊時表明自己獨自照顧小孩很累，當年7月某晚餵完奶後，讓嬰兒獨自躺床休息，自己也因體力不支沉沉睡去，直到睡醒法，發現兒子已窒息死亡，當下也不知道怎麼處理，除了哭也沒有其他辦法，於是在慌亂中將兒子的屍體塞入垃圾袋中，跟著其他住戶的垃圾一起清運。

林女也說，當時鑄下大錯後，為了掩人耳目還跟親友借照片為過世的兒子申辦健保卡，沒想到卻為此引來衛生局注意並通報社會局訪視，不過目前無法找到男嬰屍體，檢方偵結後並無起訴過失致死罪，僅能依侵害屍體、偽造文書的罪嫌將她起訴。