蘇貞昌基因太強…變性特效一套長毛了！　臉書辨識是蘇巧慧「想標註你自己嗎？」

▲蘇貞昌經變性後特效後，被臉書辨識為他的女兒蘇巧慧。（圖／翻攝蘇巧慧臉書）



記者蔡文鈴／台北報導

網路上最近開始流行「變臉APP」，男生女生可以任意變換性別，相當有趣。有網友就把行政院長蘇貞昌的照片拿來試玩，結果她的女兒蘇巧慧則被臉書自動辨識「想要標註你自己嗎？」讓她哭笑不得，網友也留言表示臉書是認基因的。

▲立委蘇巧慧。（資料照／記者李毓康攝）



立委蘇巧慧23日晚間在臉書PO出一張照片，蘇貞昌經過變臉APP後製後，變成短髮俏麗的模樣，蘇巧慧覺得有趣便分享到自己的臉書，結果卻被自動辨識系統判定是本人，還詢問「想要標示你自己嗎？」讓她自嘲「臉書認證」。

▲蘇貞昌、林昶佐回應蘇巧慧PO文。（圖／翻攝蘇巧慧臉書）



貼文一出後，蘇貞昌在下方留言「有哪裡不好？」蘇巧慧立刻回復「爸爸什麼都好」，父女互相開玩笑逗樂一群網友。

▲網友留言回應蘇巧慧PO文。（圖／翻攝蘇巧慧臉書）



此外，立委林昶佐也在下方留言「超棒」，資深媒體人周玉蔻也留言「哈哈」，其他網友留言表示，「像爸爸真好」、「真可愛!」、「臉書的辨識功能真的是認基因的」、「基因超強大」。還有網友說，「只有我覺得也有一點像蔡總統嗎？」嚇得蘇巧慧回應「你還真敢說」。

▲有網友說，蘇貞昌經變性特效後神似總統蔡英文。（圖／翻攝蘇巧慧臉書）