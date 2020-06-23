　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陳菊退出民進黨接監察院長　蔡壁如：看起來是「國王的新衣」

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

記者陳家祥／台北報導

總統府22日記者會正式公佈，總統蔡英文提名陳菊為監察院長。對於陳菊表態會退出政黨，民眾黨立委蔡壁如質疑，陳菊退出政黨是否就真的能超越黨派、超然中立了，且退出政黨，難道就會讓監察院對陳菊擔任高雄市長時提出的彈劾案與糾正案消失？蔡認為，若陳菊真心認爲擔任監察院院長應該要超然中立、公平公正，負責任的做法不是退出政黨，而是婉拒監察院長一職。

▲▼蔡壁如接受媒體訪問。（圖／記者徐斌慎攝）

▲蔡壁如。（圖／記者徐斌慎攝）

被提名為監察院長後，陳菊在致詞時表示，她知道自己的責任非常重大，必須超越黨派超然公正，「我在這裡清楚宣布，我會辭去所有政黨職務，退出政黨，包括政黨活動」。

蔡壁如23日上午受訪時直言，陳菊退黨看起來是國王的新衣，大家都知道她是民進黨大老，不管有沒有黨職，都是正字標記，「退黨象徵超越黨派是脫褲子放屁」。

對於監察委員的任命，蔡壁如表示，想到蔡總統在2016年競選時曾大力主張廢監考，結果4年後這樣一份「落落長」的主張跳票名單橫空出世，著實令人感佩這急轉彎的權力駕駛技術。

「這份名單其中也有兩個讓人不意外 的部分。」蔡壁如說，其一，總統府對於自己的提名名單，事前在黨内不做溝通，民進黨黨籍立委在記者會前一天看了報紙才知道的情況下提出，事後又不願意為自己的決策辯護，對政治決策毫無擔當，現在在強大輿論之下，不得不急轉彎，因此不意外得出現名單有2個位子從缺。

其二，蔡英文總統雖然口口聲聲說監委提名要「超越黨派，化解社會對立」，然而不意外的，在27個被提名人中，除了少數1、2位外，絕大多數的被提名人都曾參與民進黨執政團隊或公開表達支持民進黨。蔡英文總統著實對超越黨派做出了新的定義，這樣新的價值果然超越各個黨派，令人望塵莫及。

蔡璧如說，或許蔡英文總統的超越黨派只是單純指退出政黨。被提名監察院長的陳菊在下午提出將退出民進黨並辭去黨職。我們不確定，究竟陳菊退出政黨是否就真的能「超越黨派」、超然中立了，退出政黨就不是酬庸了，「檸檬去了皮就不再是檸檬了」。

「我們的疑問是，陳菊退出政黨，難道就會讓監察院對陳菊擔任高雄市長時提出的彈劾案與糾正案消失？」蔡璧如指出，若陳菊真心認爲擔任監察院院長應該要超然中立、公平公正，那麽負責任的做法不是退出政黨，而是應該婉拒監察院院長一職。

最後，蔡壁如說，下禮拜立法院將要開臨時會，憑著民進黨在立法院的席次，我們將有很大的可能，擁有一位身上就帶著監察院彈劾案與糾正案球員兼裁判的監察院長，「台灣價值是否將重新定義，我們拭目以待」。

►過期票券讓你發大財　快翻出來爽賺1.5倍東森幣

ET快訊
KID、小鬼爆《玩很大》玩到翻臉！　1照片揭「不合真相」網秒
剛獲師鐸獎！國小主任「布置畢典」踩空墜4F亡…臉書曾喊：我是
快訊／瀋陽、成都相隔2千公里同時「神秘巨響」！　整棟樓都在震
超狂大戶刷卡繳「2億元所得稅」　紅利賺進一個愛馬仕包包
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

陳敏華被記大過仍升少將　吳斯懷質疑「打擊士氣」：產生不公平感

民進黨團夾攻問「何時問鼎大位？」　侯友宜：我明天還能不能呼吸都不知道

PK「賣菜郎」之女！高雄市長補選藍推李眉蓁　陳其邁曝最大的對手是…

國台辦點名嗆聲　蘇貞昌反擊：先降低疫情衝擊比較好

國民黨徵召「三連霸女議員」對戰陳其邁　李眉蓁父反對：怕她出來當砲灰

快訊／國民黨最快下午宣布徵召李眉蓁　「年輕議員都支持她」

陳菊退出民進黨接監察院長　蔡壁如：看起來是「國王的新衣」

持續孵蛋！大巨蛋3.7億連通道預算不卡了　7月塗好光復國小側屋頂

風雲再起！宜蘭「保釣辦公室」成立　縣議員蔡文益拚7/7登島

廢考試院監察院？蘇貞昌：民進黨主張一如創黨時期

敖犬隔13年再跳《黑糖秀》認過氣　「是不是不認識我？」王一博瞬呆3秒

不滿封路！暴力騎士持磚塊飛撲　瞄準頭狂砸8下...義交血流滿臉

瞄準頭狂砸8下！桃園封路…騎士暴走「持磚飛撲痛K」　義交滿臉血跌坐路邊

熱血哥目睹孕婦遭後方機車追撞 他停車衝過車道「想挽救這家庭」

吉娜出外旅行「郎朗叮囑要練琴」　下秒唱KTV...聽話彈空氣鋼琴XD

3鴨仔蛋人工孵化！爸唱衰養不活　下秒埋頭吸鴨：好想帶去上班♥

孕婦駕車閃避不及撞違規機車！ 女騎士噴飛身亡、10歲女兒重傷

正式退黨！陳菊任監察院長宣布　「即刻起我退出所有政黨活動」

《DD52》首組讓楊丞琳「直接棄選」　求救潘瑋柏：你幫我選！！

吉娜「偶像劇情節」與郎朗首次約會　害羞被親...跌倒在老公懷裡＞／／＜

陳敏華被記大過仍升少將　吳斯懷質疑「打擊士氣」：產生不公平感

民進黨團夾攻問「何時問鼎大位？」　侯友宜：我明天還能不能呼吸都不知道

PK「賣菜郎」之女！高雄市長補選藍推李眉蓁　陳其邁曝最大的對手是…

國台辦點名嗆聲　蘇貞昌反擊：先降低疫情衝擊比較好

國民黨徵召「三連霸女議員」對戰陳其邁　李眉蓁父反對：怕她出來當砲灰

快訊／國民黨最快下午宣布徵召李眉蓁　「年輕議員都支持她」

陳菊退出民進黨接監察院長　蔡壁如：看起來是「國王的新衣」

持續孵蛋！大巨蛋3.7億連通道預算不卡了　7月塗好光復國小側屋頂

風雲再起！宜蘭「保釣辦公室」成立　縣議員蔡文益拚7/7登島

廢考試院監察院？蘇貞昌：民進黨主張一如創黨時期

陳敏華被記大過仍升少將　吳斯懷質疑「打擊士氣」：產生不公平感

民進黨團夾攻問「何時問鼎大位？」　侯友宜：我明天還能不能呼吸都不知道

愛河慘變恐怖棄屍地！黑色塑膠袋裹「兩截小腿」　濃厚屍臭竄鼻…血水流一地

兒偷學老爸舉動「對外婆臉上灑尿」　竟是學黃鐙輝

台股站上11600點！鴻海漲逾1%　指數收11612點

雪佛蘭Corvette C8在台現蹤！「狂暴魟魚」層峰車主搶破頭

熱爆！200萬學生沒冷氣　教團搬桌椅到行政院請願：教室應全面裝冷氣

黃皮膚也能用冷調髮色！「藍莓冰沙」手刷染超顯白　加霧感瞬間小10歲

PK「賣菜郎」之女！高雄市長補選藍推李眉蓁　陳其邁曝最大的對手是…

梁舒涵《女力》太操了！　曝退出原因：沒時間好好陪家人

政治熱門新聞

50年前美國把釣魚台交給日本　謝長廷：當年只有2紙聲明

國民黨擬徵召高雄三連霸女議員

陳菊掌監察院　柯建銘：全台找不到第二人

「私菸案」記大過　蔡英文警衛室主任陳敏華晉任少將

罷捷連署指控遭驅離　雙方爆激烈口角

擺攤霸捷連署遭驅！總部撇停罷傳聞：這3地繼續

獨／國民黨「數位諸葛亮」3件事惹怒江啟臣　上任72天遭降職

快訊／陳菊任監察院長：即刻起退黨

江啟臣勸進「換肝神醫」陳肇隆參戰

李婉鈺搭辣台派入黨潮　民進黨無法拒絕的原因曝光

高嘉瑜唱《一剪梅》　小孩聽8字哭了

「罷中」一階連署達標　陳致中回應了

等2個月！土耳其首批28台人上機返國

北市准了建照　大巨蛋最快月底復工

更多熱門

相關新聞

台大教授：監委名單酬庸色彩重！

台大教授：監委名單酬庸色彩重！

總統蔡英文提名前總統府陳菊為新任監察院長，人事案將送立法院投票，由於民進黨擁多數席次，預料將輕鬆過關。國民黨23日上午召開記者會，與會的台大政治系教授黃旻華表示，民進黨過去在野時提出廢除監察院，執政時卻又提好提滿，「酬庸色彩過重！」

廢考試院監察院？蘇貞昌：民進黨主張一如創黨時期

廢考試院監察院？蘇貞昌：民進黨主張一如創黨時期

國民黨團：堅決反對監院人事案

國民黨團：堅決反對監院人事案

蘇貞昌憶陳菊：當年她要把僅有的一部照相機交給弟弟

蘇貞昌憶陳菊：當年她要把僅有的一部照相機交給弟弟

顏寬恒諷陳菊：三十糾正而成監察院長

顏寬恒諷陳菊：三十糾正而成監察院長

關鍵字：

陳菊監察院蔡壁如民眾黨

讀者迴響

發燒話題

許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

竹縣某國小總務主任「踩空天花板」　墜4F亡

指揮交通遭磚頭毆打　桃園義交被開罰

快訊／港夫妻自殺亡「很抱歉」　業主崩潰

只有三天！麥當勞「熱門餐點」買1送1　薯餅免費吃

快訊／愛河驚見「人體屍塊」！

騎士持磚狂砸　義交滿臉血跌坐路邊

13歲兒「被蟲咬傷破皮」敗血症病危！岳庭痛哭求帶他回台

李榮浩網購衣服送楊丞琳！

蕭瀟14年後變超辣「掉出北半球」

1人失足落水...7朋友下水相救「遺體全撈出」

學校補助「無力繳交」代辦費　單親媽傻眼

iPhone 12新爆料！4機型螢幕規格曝

BLACKPINK Jennie眼妝被指抄襲

人妻51刀殺兒滅證　獄友夜聽「嬰靈啼哭」怕爆

張清芳投資髮廊擁3豪宅…驚人財力曝光

更多

最夯影音

更多
敖犬隔13年再跳《黑糖秀》認過氣　「是不是不認識我？」王一博瞬呆3秒

敖犬隔13年再跳《黑糖秀》認過氣　「是不是不認識我？」王一博瞬呆3秒
不滿封路！暴力騎士持磚塊飛撲　瞄準頭狂砸8下...義交血流滿臉

不滿封路！暴力騎士持磚塊飛撲　瞄準頭狂砸8下...義交血流滿臉

瞄準頭狂砸8下！桃園封路…騎士暴走「持磚飛撲痛K」　義交滿臉血跌坐路邊

瞄準頭狂砸8下！桃園封路…騎士暴走「持磚飛撲痛K」　義交滿臉血跌坐路邊

熱血哥目睹孕婦遭後方機車追撞 他停車衝過車道「想挽救這家庭」

熱血哥目睹孕婦遭後方機車追撞 他停車衝過車道「想挽救這家庭」

吉娜出外旅行「郎朗叮囑要練琴」　下秒唱KTV...聽話彈空氣鋼琴XD

吉娜出外旅行「郎朗叮囑要練琴」　下秒唱KTV...聽話彈空氣鋼琴XD

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面