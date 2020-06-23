陳菊退出民進黨接監察院長　蔡壁如：看起來是「國王的新衣」

記者陳家祥／台北報導

總統府22日記者會正式公佈，總統蔡英文提名陳菊為監察院長。對於陳菊表態會退出政黨，民眾黨立委蔡壁如質疑，陳菊退出政黨是否就真的能超越黨派、超然中立了，且退出政黨，難道就會讓監察院對陳菊擔任高雄市長時提出的彈劾案與糾正案消失？蔡認為，若陳菊真心認爲擔任監察院院長應該要超然中立、公平公正，負責任的做法不是退出政黨，而是婉拒監察院長一職。

▲蔡壁如。（圖／記者徐斌慎攝）

被提名為監察院長後，陳菊在致詞時表示，她知道自己的責任非常重大，必須超越黨派超然公正，「我在這裡清楚宣布，我會辭去所有政黨職務，退出政黨，包括政黨活動」。

蔡壁如23日上午受訪時直言，陳菊退黨看起來是國王的新衣，大家都知道她是民進黨大老，不管有沒有黨職，都是正字標記，「退黨象徵超越黨派是脫褲子放屁」。

對於監察委員的任命，蔡壁如表示，想到蔡總統在2016年競選時曾大力主張廢監考，結果4年後這樣一份「落落長」的主張跳票名單橫空出世，著實令人感佩這急轉彎的權力駕駛技術。

「這份名單其中也有兩個讓人不意外 的部分。」蔡壁如說，其一，總統府對於自己的提名名單，事前在黨内不做溝通，民進黨黨籍立委在記者會前一天看了報紙才知道的情況下提出，事後又不願意為自己的決策辯護，對政治決策毫無擔當，現在在強大輿論之下，不得不急轉彎，因此不意外得出現名單有2個位子從缺。

其二，蔡英文總統雖然口口聲聲說監委提名要「超越黨派，化解社會對立」，然而不意外的，在27個被提名人中，除了少數1、2位外，絕大多數的被提名人都曾參與民進黨執政團隊或公開表達支持民進黨。蔡英文總統著實對超越黨派做出了新的定義，這樣新的價值果然超越各個黨派，令人望塵莫及。

蔡璧如說，或許蔡英文總統的超越黨派只是單純指退出政黨。被提名監察院長的陳菊在下午提出將退出民進黨並辭去黨職。我們不確定，究竟陳菊退出政黨是否就真的能「超越黨派」、超然中立了，退出政黨就不是酬庸了，「檸檬去了皮就不再是檸檬了」。

「我們的疑問是，陳菊退出政黨，難道就會讓監察院對陳菊擔任高雄市長時提出的彈劾案與糾正案消失？」蔡璧如指出，若陳菊真心認爲擔任監察院院長應該要超然中立、公平公正，那麽負責任的做法不是退出政黨，而是應該婉拒監察院院長一職。

最後，蔡壁如說，下禮拜立法院將要開臨時會，憑著民進黨在立法院的席次，我們將有很大的可能，擁有一位身上就帶著監察院彈劾案與糾正案球員兼裁判的監察院長，「台灣價值是否將重新定義，我們拭目以待」。