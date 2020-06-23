快訊／許崑源遺孀曾被徵詢挑戰陳其邁　2原因讓國民黨改推李眉蓁

▲高雄市議員李眉蓁。（圖／翻攝自臉書）

記者楊蕓／台北報導

高雄市長補選在即，國民黨確定由高雄市議員李眉蓁出線！對於已故高雄市議長許崑源的妻子林絲娛曾被藍營列為挑戰民進黨陳其邁的人選，國民黨秘書長李乾龍表示，她也是徵詢對象之一，林也曾表示願意承擔，但因家人反對，加上不忍心再增加她的負擔，因此之後沒有再徵詢。

針對李眉蓁出線的原因，李乾龍說明，徵選小組鎖定一位高雄在地，認同高雄的地方人士，黨中央做過民調，李眉蓁在中間選民、年輕選民的爆發力高，這是主要選擇她參選的原因。

不過，有說法指出，國民黨打算徵召已故議長許崑源的遺孀林絲娛，且她本人都已同意，23日上午正式婉拒，國民黨因此轉為徵召市議員李眉蓁。

對此，李乾龍說，議長夫人也是徵詢對象之一，她也曾經表示願意承擔，但因為家人持反對意見，且議長夫人也在喪夫之痛，「不願意增加她的負擔，因此之後就沒有再繼續徵詢，我們不忍心，真的不忍心。」



李眉蓁為國立中山大學大陸研究所碩士，2010年以國民黨籍當選為縣市合併後的第1屆高雄市議員，當時是高雄市議會最年輕的議員，獲得好評，2014年和2018年成功連任議員，對高雄相當熟悉，被視為高雄藍營青壯派，目前還擔任國民黨高雄市青工總會長。

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