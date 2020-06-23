好康逗相報！　台南撕違規廣告換禮券還可加碼抽獎！

▲台南市環保局再度舉辦「撕出有名．拆除違規廣告物」兌換禮劵活動，邀請市民一起來清除違規小廣告。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市環保局再度舉辦「撕出有名．拆除違規廣告物」兌換禮劵活動，邀請市民一起來清除違規小廣告，只要撕下違規廣告物之指定數量，即可到環保局指定清潔隊兌換一張100元全聯禮劵，每兌換一張全聯禮券，還可加碼再獲得一張摸彩券，今年計提供42000元全聯禮券，活動自即日起至禮卷兌換完畢為止。

市長黃偉哲表示，為了維護市容美觀，環保局主動清除違規小廣告並依法對張貼者告發外，更希望結合市民的力量，邀請民眾相邀左右鄰居來撕違規小廣告，送禮劵再加碼抽獎活動，計提供4萬2000元全聯禮劵讓民眾兌換，再加碼致贈摸彩卷，其中摸彩的頭獎、二獎及三獎分別為5000、3000及1000元禮券，摸彩獎額也高達1萬4000元，好康實在多多。

環保局長謝世傑表示，環保局於108年共清除違規廣告物約50萬件，其中依電信法停話778件、依廢棄物清法告發313件，今年再繼續辦理撕違規廣告送禮劵，民眾只要撕除違規純廣告紙3.5公斤；廣告紙、紙板、珍珠板或PP板廣告物（除A字看板、石膏板以外）達7公斤，即可到環保局指定之清潔隊兌換一張100元全聯禮券，兌換地點為環保局東區、新營區、善化區、北區清潔隊兌換，時間及地點為每週二、週三或週五早上9時00分至11時30分，為避免向隅，兌換禮券先電洽指定之清潔隊相關事宜再前往。

環保局表示也歡迎民眾以錄影方式進行檢舉，若民眾在路上有發現違規張貼行為人，需將整個張貼過程及車牌錄影後，將影片寄到環保局，經環保局評估事證完整後依法告發處分，完成處分的案件，檢舉人即可獲得該案罰鍰30％檢舉獎金。

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