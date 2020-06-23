「有模有Young眾葉之秀」　台南和順國中辦葉子相框成果展

▲台南市安南區和順國中舉行「有模有Young眾葉之秀」，分享成就感的喜悅。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市安南區和順國中23日於該校悠閱館前，舉行「有模有Young眾葉之秀」，近30位同學透過走秀方式，在舞台上展示自己打造的葉子相框，分享成就感的喜悅，會場中也利用師長們的葉子拓染研習成果進行走秀布置。

和順國中於去年申請教育部「跨領域美感教育卓越領航計畫」，這學期由表演藝術賴如茵老師、圖書館推動教師蔡怡婷老師，以及科技領域林信廷組長合作，規劃「婀娜『葉』姿Show手藝」的跨領域課程；同時也邀請台南應用科技大學美容造型設計系的林容慧教授，協助走秀台步與儀態指導。

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和順國中位於台江地區，本區乘載著台灣發展源起的歷史和豐富的生態資源。為提供全校學生多元化學習及環境教育，特別於2018年申請國際珍古德教育與保育協會「根與芽綠拇指計畫」，在校園內種下穗花木蘭、山黃梔、倒卵葉蘭、鵝掌藤、水黃皮、台灣櫟樹、文殊蘭等20多種台灣原生植物，希望透過跨領域課程，讓學生對自己居住地有更深刻的感受，且透過葉子相框走秀，自我肯定並關心這片土地的生態環境。

活動的籌劃者賴如茵老師表示，此課程架構以校園植物為主題，配合圖書館「拈花惹草」書展系列活動，結合閱讀策略閱識植物圖鑑，學生應用「形色」APP，在校園內選擇自己最有感覺的樹葉，深度認識它，並於生活科技課時，以此葉子為畫面主題，學生各自觀察後找到能呈現所選葉子最佳美感比例的相框尺寸，應用所學之手作木工技巧，完成個人專屬的純手作木工作品。

賴老師說，最後結合葉子多元著生類型，套用於走秀路線設計，在舞台上展示自己打造的葉子相框，分享成就感的喜悅，進而提升自信。學生在創作葉子相框與走秀練習的過程，都必須經過事前的設計與規劃，且耐心不斷重複簡單的動作，才能呈現最美的成果。

校長謝連陽表示，從今年開始實施的新課綱，特別強調「跨領域學習」的概念，學生需要學習將不同科目的知識相互結合、應用，來達到多元的學習效果；此次「有模有Young眾葉之秀」活動，結合表演藝術、生物、閱讀、生活科技等科目，將美感教育落實於生活之中，充分展現以主題式發展的跨領域課程設計，頗具教育意涵。

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