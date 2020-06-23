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台南市五甲國小校長林俊明探視學生家屬　盛讚死者兄妹表現優異

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▲台南市關廟火警命案死者兄妹2人就讀學校校長林俊明表示，林家兄妹2人在校表現十分優異，妹妹畫圖也常得獎，學校師生對此不幸事件都感到十分不捨。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市關廟火警命案死者兄妹2人就讀學校校長林俊明表示，林家兄妹2人在校表現十分優異，妹妹畫圖也常得獎，學校師生對此不幸事件都感到十分不捨。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市關廟火警命案死者兄妹2人就讀學校校長林俊明，23日上午前往林宅慰問家屬，林校長指出，林家兄妹2人在校表現十分優異，妹妹畫圖也常得獎，學校師生對此不幸事件都感到十分不捨。

林俊明校長指出，全校師生對這位兩位小朋友離開都感到非常不捨，非常的難過，林家兄妹2人在校表都很好，與同學間互動很好，哥哥在學校很喜歡運動，非常喜歡打籃球，然後跟其他同學，他的成績表現也都非常不錯，老師也都非常喜歡他。妹妹美術方面也非常的有天分，妹妹畫的畫老師都非常喜歡，也常代表學校要去參賽、獲獎。

▲台南市關廟火警命案死者兄妹2人就讀學校校長林俊明表示，林家兄妹2人在校表現十分優異，妹妹畫圖也常得獎，學校師生對此不幸事件都感到十分不捨。（圖／記者林悅翻攝）

林俊明校長說，看他們祖孫三代同堂，所以他們的家庭關係是非常和樂，而且正常的運作，如今發生這件事大家多也感到相當不捨跟遺憾，因為他們兩個小朋友、
整個家庭在關廟區都是有非常良好的風評跟口碑，關廟人的感情維繫的都非常深，所以發生這件事，我們關廟地區的所有的人都感到相當惋惜不捨。

對於林家經濟狀況不佳，孩子學習狀況方面，林俊明校長說，學校都會有一些相關的補助來協助這些小朋友跟家屬，但孩子並沒有因為家庭經濟不好受影響，學習上面還是非常的認真，是非常優秀的兩位小朋友。

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