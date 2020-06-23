　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

幫荷包補血！7月「12大新制」懶人包　振興三倍券、安心國旅補助省很大

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼實體「振興三倍券」分成5張200元及4張500元的發放模式。（圖／行政院提供）

▲振興三倍券將於7月1日起開始預購。（圖／行政院）

記者李佳蓉、賴文萱、嚴云岑／綜合報導

2020年7月新制又來了！自1日開始，共有12項新制即將上路，因疫情影響，使得全台各產業經濟受到重挫，行政院祭出「三倍振興券」措施，每人支付1000元可換3000元的三倍券；此外，還有安心旅遊國旅補助計畫，不分平假日皆能使用，多項補助、規定緊繫民眾荷包，《ETtoday新聞雲》貼心整理出來，帶你一次看懂。

財經新制

請繼續往下閱讀...

1.振興三倍券

行政院宣布「三倍振興券」措施，每人支付1000元可換3000元的三倍券，民眾自7月1日起可開始預購，規劃自7月15日起開放使用至12月底。這次振興券將降低領用門檻、提高折扣優惠幅度，讓民眾以1000元去換用3000元酷碰券，至於弱勢族群、中低收入戶等，也規劃另有優惠方案，不排除直接發放振興券，可直接當現金使用。

在四大管道方面，首先「實體振興券」的部分，開放郵局、超商預訂、兌換，以1000元換3000元實體振興券，或比照口罩實名制2.0，在網路預購後再到四大超商領取。其次，是「行動支付」方面，民眾必須先選擇一家銀行上網登錄，累計消費3000元後，政府再退回2000元回饋金，目前擬開放使用至年底。

在「電子票證」部分，民眾以註冊登記的悠遊卡、一卡通進行消費，消費先刷3000元，政府再退回2000元或電子支付點數。最後，「信用卡」方面，民眾可先選擇一家銀行帳戶上網登錄，累計消費3000元後，政府再退回2000元回饋金，目前擬開放使用至年底。

▲▼花蓮旅遊。（圖／記者賴文萱攝）

▲安心國旅補助7/1起上路，自由行不分平假日每房補助1000元。（圖／記者賴文萱攝）

交通新制

2.安心旅遊國旅補助計畫

因為國內新冠肺炎疫情趨緩，交通部推出安心旅遊方案，自7月1日起至10月31日，不分平假日皆能適用，期能擴大國民旅遊市場規模。

補助內容包含「團體旅遊優惠」、「自由行住宿優惠」、「觀光遊樂業入園優惠」、「台灣觀巴優惠」及「補助地方政府辦理在地特色觀光活動」。

3.有條件放寬汽車運輸業所屬大型車職業駕駛人駕駛執照持照年齡至68歲

因應大型車職業駕駛面臨人才短缺問題，交通部有條件放寬汽車運輸業所屬大型車職業駕駛人駕駛執照持照年齡至68歲。

適用對象包括貨運三業（汽車貨運業、汽車路線貨運業、汽車貨櫃貨運業）、遊覽車客運業（限駕駛交通車）、市區及一般公路客運業、國道客運業（限駕駛相鄰縣市）。

放寬後原則限制該等駕駛人僅於上午6時至下午6時行駛，並例外開放交通車或港區作業得由業者個別向公路監理機關申請其他行駛時段。

4.開放各車種越區辦理公路監理業務

目前僅自用小型車可越區辦理監理作業，7月1日起修正擴大包含營業車（包括直轄市轄管之計程車及市區公車）及自用大型車輛等所有車種均可越區辦理請領牌照、檢驗及異動登記等作業，簡化行政作業程序，提升為民服務品質。

5.中華郵政調降保單借款利率2碼（0.5%）

為配合政府紓困政策，保單借款利率全面調降2碼（包含保單借款新貸戶及舊貸戶），期協助民眾度過新冠肺炎疫情衝擊。

6.中華郵政發售「郵政簡易人壽樂活168保險」新商品

為滿足保戶多元投保需求，自109年7月1日起發售郵政簡易人壽樂活168保險。

7.中華郵政發售「郵政簡易人壽郵幸福保險」新商品

為滿足保戶多元投保需求，自109年7月1日起發售郵政簡易人壽郵幸福保險。

食品新制

8.強化「一氧化二氮」管理，改列以食品添加物管控

為與國際規範調和，食藥署參考聯合國食品標準委員會及食品添加物專家委員會，訂定一氧化二氮使用的食品範圍、限量、限制及規格標準之規定；自109年7月1日起，一氧化二氮應符合食品添加物管理相關規定，包括應辦理查驗登記、登錄、標示、建立追溯追蹤資料等規範。

過期,保存期限,產品標示,零食,熱量,成份。（圖／記者李佳蓉攝）

▲未來食品過敏資訊也必須完整揭露。（示意圖／記者李佳蓉攝）

9.完整揭露食品過敏原，應標示項目擴增至11項

為揭露食品過敏原資訊，食藥署參考國人發生食品過敏之臨床調查資料及國際規範，檢討食品過敏原標示項目，自109年7月1日起，市售包裝食品如含致過敏性內容物，應標示過敏原醒語資訊，包括甲殼類、芒果、花生、牛奶或羊奶、蛋、堅果類、芝麻、含麩質之穀物、大豆、魚類及其製品，以及使用亞硫酸鹽等。

10.擴增應實施食品安全管制系統（HACCP）之食品製造業別

具工廠登記、食品從業人員5人以上且資本額未達新台幣(下同) 3,000萬元之「食用油脂」、「罐頭食品」及「蛋製品」等3個製造業別，自109年7月1日起，應符合食品安全管制系統準則之規定。

11.資本額未達3,000萬元之食品工廠，應設置衛生管理人員

具工廠登記、食品從業人員5人以上且資本額未達3,000萬元之「其他食品製造業」，自109年7月1日起，應設置衛生管理人員。

房產新制

12.新實價登錄

內政部表示，現行不動產買賣申報登錄責任，依序由地政士、不動產經紀業或權利人，於登記完畢後30日內申報登錄；從今年7月1日起，將改由買賣雙方於申請買賣移轉登記時一併申報登錄。

內政部提醒，為了確保對外揭露的價格資訊真實正確，新制施行後，對於申報書「交易總價」、「車位個數」及「車位總價」等3項價格資訊，如有申報不實，將直接處3萬元至15萬元罰鍰，買賣雙方申報時請務必詳加確認，以避免受罰。另若未一併申報或申報不實，地政機關要求限期申報或改正時，仍請依限辦理，避免受罰。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來

►過期的票券只能丟掉嗎？快來兌換東森幣復活你的錢

ET快訊
鍋寶氣炸鍋10780➔2890元！　輸優惠碼有「隱藏版折價」
快訊／送子彈恐嚇「總統表哥」　前立委陳榮盛媳婦涉教唆被起訴
售價出爐！　Gogoro S3「最強性能電動機車」來了
7月「12大新制」上路　懶人包一次看懂！
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

永和93歲婆婆「駝背賣米粉湯」　她邊吃邊心酸...網洗版支持：捧場囉

電眼激似迪麗熱巴！吳怡農性轉「讓人戀愛了」正翻　女網友崩潰：比我好看

台北狂飆38.4度創今年新高！也是6月史上第二熱　14縣市持續高溫警戒

8000萬「新冠醫事人員取消出國補助」　衛福部全數發出！

林佳龍下田當「半日農夫」！踩線精緻旅遊　親做鳳梨蔭醬還有專屬標章

幫荷包補血！7月「12大新制」懶人包　振興三倍券、安心國旅補助省很大

熱爆！200萬學生沒冷氣　教團搬桌椅到行政院請願：教室應全面裝冷氣

超乎預期！國旅「報復性出遊」補助不夠用　林佳龍宣布再加碼20億

境外生解封！台大18、台師大39港澳生　7月初陸續抵台

近2萬公噸台灣米送16國度過疫情！農糧署援助國際友邦不中斷

敖犬隔13年再跳《黑糖秀》認過氣　「是不是不認識我？」王一博瞬呆3秒

不滿封路！暴力騎士持磚塊飛撲　瞄準頭狂砸8下...義交血流滿臉

瞄準頭狂砸8下！桃園封路…騎士暴走「持磚飛撲痛K」　義交滿臉血跌坐路邊

吉娜出外旅行「郎朗叮囑要練琴」　下秒唱KTV...聽話彈空氣鋼琴XD

熱血哥目睹孕婦遭後方機車追撞 他停車衝過車道「想挽救這家庭」

3鴨仔蛋人工孵化！爸唱衰養不活　下秒埋頭吸鴨：好想帶去上班♥

孕婦駕車閃避不及撞違規機車！ 女騎士噴飛身亡、10歲女兒重傷

正式退黨！陳菊任監察院長宣布　「即刻起我退出所有政黨活動」

《DD52》首組讓楊丞琳「直接棄選」　求救潘瑋柏：你幫我選！！

吉娜「偶像劇情節」與郎朗首次約會　害羞被親...跌倒在老公懷裡＞／／＜

永和93歲婆婆「駝背賣米粉湯」　她邊吃邊心酸...網洗版支持：捧場囉

電眼激似迪麗熱巴！吳怡農性轉「讓人戀愛了」正翻　女網友崩潰：比我好看

台北狂飆38.4度創今年新高！也是6月史上第二熱　14縣市持續高溫警戒

8000萬「新冠醫事人員取消出國補助」　衛福部全數發出！

林佳龍下田當「半日農夫」！踩線精緻旅遊　親做鳳梨蔭醬還有專屬標章

幫荷包補血！7月「12大新制」懶人包　振興三倍券、安心國旅補助省很大

熱爆！200萬學生沒冷氣　教團搬桌椅到行政院請願：教室應全面裝冷氣

超乎預期！國旅「報復性出遊」補助不夠用　林佳龍宣布再加碼20億

境外生解封！台大18、台師大39港澳生　7月初陸續抵台

近2萬公噸台灣米送16國度過疫情！農糧署援助國際友邦不中斷

雲林針對C肝推動防治　1.8萬縣民免費篩檢 

張博洋／本土第二政黨的分工

指大巨蛋非政績而是「善後」　柯文哲：公開透明下護航很困難

還原現場！清潔員連2天撈到黑色袋子…打開見「小腿+啞鈴」　棄屍疑似時間點曝

98.8萬起！Honda放大版CR-V新年式登場　新增SE車型配備換檔撥片

日本桌球隊正式恢復訓練　盼辦東亞國際賽事增交流機會

永和93歲婆婆「駝背賣米粉湯」　她邊吃邊心酸...網洗版支持：捧場囉

電眼激似迪麗熱巴！吳怡農性轉「讓人戀愛了」正翻　女網友崩潰：比我好看

「解約賠300多億」　柯文哲拋大巨蛋懶人包反駁護航遠雄

超市收銀記下信用卡號...日16歲陸生盜刷1000萬爽玩迪士尼、環球影城

坐副駕抱1歲兒不繫安全帶！ 下秒被拋飛10公尺...母當場死亡

生活熱門新聞

學校補助「無力繳交」代辦費　單親媽傻眼

5人「單點改合菜」遭拒：被嗆吃這麼痛苦就別吃

爽吹冷氣又省電！台電認證「3大訣竅」

網購、賣場都買不到口罩！內行激推1地點

三峽大壩如潰堤　他示警：比核子彈威力強

舊愛還是最美！分手後「最常復合」3對星座CP

澳門姊弟盼直接帶父親骨灰離境...陸委會回應

一生從未看過海...苗栗山城嬤帶著亡夫照海灘拍婚紗

秘書妹穿短裙絲襪！公車阿婆斜眼：那麼騷

父過世1年　她聽《魚仔》接到「爸爸電話」飆淚

高壓鍋蓋罩台灣！台北今恐飆38度　彭啟明曝連假雨區

幫荷包補血！7月「12大新制」懶人包一次看懂

面試科技大廠　「在PTT找資料」主管臉秒垮

董事會派系爭權殺紅眼　文化大學萬名師生恐「哭夭」

更多熱門

相關新聞

學校補助「無力繳交」代辦費　單親媽傻眼

學校補助「無力繳交」代辦費　單親媽傻眼

養育孩子確實不是輕鬆的事，但學校這樣的做法，讓家長相當難過。一位單親媽在臉書《爆怨公社》貼文，說學校老師好意幫班上單親或弱勢兒少的家庭辦理補助，結果校方給出的補助名稱卻是「無力繳交代收代辦費」共775元，讓她受傷自嘲，「抱歉！孩子，媽媽窮，窮到775元都拿不出來給學校。」

一張圖秒懂三倍券地方加碼優惠　經濟部：歡迎各縣市接力加入

一張圖秒懂三倍券地方加碼優惠　經濟部：歡迎各縣市接力加入

600元「藝FUN券」7/21公開抽籤！

600元「藝FUN券」7/21公開抽籤！

振興三倍券超商預購　首波只開放7天

振興三倍券超商預購　首波只開放7天

紙本三倍券首波預購時間出爐！經濟部：官網、超商機台同步開放

紙本三倍券首波預購時間出爐！經濟部：官網、超商機台同步開放

關鍵字：

新制補助振興三倍券懶人包7月新制

讀者迴響

發燒話題

許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

竹縣某國小總務主任「踩空天花板」　墜4F亡

指揮交通遭磚頭毆打　桃園義交被開罰

快訊／港夫妻自殺亡「很抱歉」　業主崩潰

只有三天！麥當勞「熱門餐點」買1送1　薯餅免費吃

快訊／愛河驚見「人體屍塊」！

剛獲師鐸獎！國小主任墜4F亡…臉書曾喊：我驕傲

李榮浩網購衣服送楊丞琳！

騎士持磚狂砸　義交滿臉血跌坐路邊

學校補助「無力繳交」代辦費　單親媽傻眼

13歲兒「被蟲咬傷破皮」敗血症病危！岳庭痛哭求帶他回台

蕭瀟14年後變超辣「掉出北半球」

1人失足落水...7朋友下水相救「遺體全撈出」

BLACKPINK Jennie眼妝被指抄襲

人妻51刀殺兒滅證　獄友夜聽「嬰靈啼哭」怕爆

iPhone 12新爆料！4機型螢幕規格曝

更多

最夯影音

更多
敖犬隔13年再跳《黑糖秀》認過氣　「是不是不認識我？」王一博瞬呆3秒

敖犬隔13年再跳《黑糖秀》認過氣　「是不是不認識我？」王一博瞬呆3秒
不滿封路！暴力騎士持磚塊飛撲　瞄準頭狂砸8下...義交血流滿臉

不滿封路！暴力騎士持磚塊飛撲　瞄準頭狂砸8下...義交血流滿臉

瞄準頭狂砸8下！桃園封路…騎士暴走「持磚飛撲痛K」　義交滿臉血跌坐路邊

瞄準頭狂砸8下！桃園封路…騎士暴走「持磚飛撲痛K」　義交滿臉血跌坐路邊

吉娜出外旅行「郎朗叮囑要練琴」　下秒唱KTV...聽話彈空氣鋼琴XD

吉娜出外旅行「郎朗叮囑要練琴」　下秒唱KTV...聽話彈空氣鋼琴XD

熱血哥目睹孕婦遭後方機車追撞 他停車衝過車道「想挽救這家庭」

熱血哥目睹孕婦遭後方機車追撞 他停車衝過車道「想挽救這家庭」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面