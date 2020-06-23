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北京直擊／百事可樂8員工爆確診！ 賣場沒在怕續上架：有先擦過

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▲▼北京,疫情,百事可樂,員工,確診,商品,未下架。（圖／記者任以芳攝）

▲受北京疫情影響，百事可樂八名員工確診，相關商品未下架。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導 

北京爆百事可樂工廠21日檢測到新發地批發市場輸入個案，共有8名員工確診，位於北京磁魏路的工廠已第一時間停工停產，《ETtoday新聞雲》實地走訪北京多家大賣場和小型超市，發現捲入疫情風暴的百事可樂、樂事薯片（即洋芋片）都未下架。賣場人員告訴記者，「目前架上百事商品，是發現確診病例前的存貨，為了安全起見，有特地擦拭所有可樂瓶。」

▲▼北京,疫情,百事可樂,員工,確診,商品,未下架。（圖／記者任以芳攝）

▲百事聲稱有確診的工廠生產的是薯片，沒有碳酸飲料。（圖／記者任以芳攝）

百事可樂和可口可樂共同佔據大陸碳酸飲料80%以上的市場。目前，百事在大陸的事業，分飲品百事可樂、七喜、北冰洋等，餐飲則有肯德基、必勝客。疫情波及之下，百事官方第一時間發出聲明，「受到新發地批發市場疫情影響的只是百事食品在大陸7家食品工廠中，位於北京磁魏路的一家工廠，該廠只生產小批量的樂事罐裝薯片。」強調沒有生產碳酸飲料。

《ETtoday新聞雲》記者實地走訪大賣場、小便利店超商，發現樂事薯片（即洋芋片）袋裝、罐裝產品都沒有下架，工作人員甚至持續補貨。另外，百事可樂不同包裝、口味的商品依然放在最顯眼地方，日常打折持續。採訪過程中，購買民眾也向記者表示，「百事要是有問題早就下架，家裡孩子愛喝，還是會繼續買。」

▲▼北京,疫情,百事可樂,員工,確診,商品,未下架。（圖／記者任以芳攝）

▲北京八名員工確診後，百事危機處理非常迅速。（圖／記者任以芳攝）

記者也實際詢問賣場人員，百事商品是否受疫情衝擊？工作人員表示，「為了安全起見，公司有『擦拭』可樂瓶身和相關薯片商品，也沒聽說公司要下架百事可樂。」賣場架上商品都是發現確診病例前的存貨，百事也跟業者表示，之後所有進貨都是全新出產，保證跟疫情沒有任何影響。另外，還有大陸網友分享，原本以為百事可樂會大賣一陣子，因為發現確診的案例產品應該全面回收，結果，百事後台真的很硬，危機處理非常迅速。

▲▼北京,疫情,百事可樂,員工,確診,商品,未下架。（圖／記者任以芳攝）

▲防止消費恐慌，百事第一時間啓動「止血方案」。（圖／記者任以芳攝）

事實上，百事可樂每年在大陸銷售額達百億美金，甚至還推出「接地氣」的桂花、樹梅等特殊口味，獲得不錯的銷售反應。這次受到疫情影響，為了不造成消費恐慌，百事在第一時間啓動「止血方案」，相關工廠停產停工、環境消毒、清查人員和周邊親友隔離等措施。公司強調，目前測試的產品都安全，至於涉及新發地疫情後的產品全面封存，保證不外流。

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