快訊／北市府准了遠雄建照申請　大巨蛋最快6月底復工

記者楊亞璇／台北報導

停工5年的台北大巨蛋可望復工。北市府22日下午表示，稍早建照變更設計案申請已經簽准，將請遠雄校對副本後發建照，最快6月底端午連假過後可以申請復工，不過一切都要看遠雄的配合狀況。

▲大巨蛋。（資料照／記者李毓康攝）

台北市長柯文哲上任後，2015年以未按圖施工為由，宣布大巨蛋停工，遠雄建設日前舉辦股東會，針對已經停擺5年的台北大巨蛋案，遠雄建設總經理湯佳峯表示，預計6月取得建照，最快8月可以復工、2021年12月完工、2023年Q1試營運。

目前大巨蛋帷幕外牆局部復工，歷經環差、性能審查過關後，可望今年6月完成建照變更程序。柯文哲日前受訪表示，「照程序走，大家心平氣和，公開透明，我們也不會刁難你，就照程序走，你要是全部程序可以走完就讓你復工」。

北市建管處22日表示，針對遠雄建照變更設計案申請已經簽准，將請遠雄校對副本，需查核正本與圖說相符，總共有1千多張、一式5份要來校對，要看對方建築師準備的怎麼樣，校對後建管處才會發建照，因此時程還是要看遠雄，最快要連假過後6月底就可以申請復工。

對此，遠雄發言人楊舜欽回應，關於建照簽准，尚未收到正式通知，後續待正式核可後，公司會按規定製作副本校對，套繪。等到完成變更，依法令申請復工。